Htjeli da dignu trafostanicu u vazduh, pronađena veća količina eksploziva: Drama u Njemačkoj

Kod trafostanice elektrane u Brandenburgu pronađena je veća količina eksploziva, a policija je na licu mjesta.

Incident je zabilježen kod trafostanice Turnov/Preilak, u blizini termoelektrane Janšvalde na jugu Brandenburga. Prema navodima, policajci su pronašli više naprava za rakete napunjene eksplozivom, koje su potom deaktivirane. Vjeruje se da su u pitanju naprave ručne izrade.

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Trafostanica je, prema informacijama lista, pogođena više puta.

Pretpostavlja se da je cilj napada bio izazivanje velikog nestanka struje u obližnjoj termoelektrani na ugalj. Prema prvim saznanjima, do toga ipak nije došlo.

Portparol kompanije Leag, koja upravlja termoelektranom, rekao je da u incidentu niko od zaposlenih nije povrijeđen. Dodatne provjere su u toku.

Iz Policijske uprave Kotbus saopšteno je da je komunikaciju u vezi sa slučajem preuzela policijska uprava u Potsdamu. Isto je navedeno i iz Ministarstva unutrašnjih poslova Brandenburga.

Portparolka policije u Potsdamu rekla je da je u okolini jedne trafostanice u okrugu Špre-Najse pronađeno nekoliko takozvanih nekonvencionalnih eksplozivnih i zapaljivih naprava.

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Prema njenim riječima, prije podne je najprije stigla prijava o mogućem oštećenju trafostanice. U nijednom trenutku nije bilo posljedica po stanovništvo. Istraga je u toku.

(Telegraf.rs)