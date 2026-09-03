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Enisa Leković za kojom se danima tragalo u Nepalu: 'Hvala Bogu što sam zakasnila na autobus'

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03.09.2026 07:13

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Држављанка Србије Ениса Лековић која је била нестала у Непалу пронађена жива.
Foto: Društvene mreže

Državljanka Srbije Enisa Leković iz Novog Pazara, za kojom je porodica danima tragala nakon katastrofalnih poplava u Nepalu, prvi put se oglasila i opisala šta joj se događalo od 26. avgusta, kada je s njom izgubljen kontakt.

Leković je pronađena i na sigurnom je, a krenula je prema Katmanduu.

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Kako je objasnila, splet okolnosti vjerovatno ju je spasio od mnogo opasnije situacije. Zakasnila je na autobus kojim je trebala krenuti upravo prema području koje je potom pogodila katastrofalna bujica.

„Hvala Bogu što sam zakasnila na autobus koji je trebalo da me odveze u područje pogođeno katastrofom, koja je, nažalost, odnijela mnogo života“, navela je Leković u objavi na društvenim mrežama.

Na put je potom krenula drugim autobusom. Kako je ispričala, jedno vozilo koje se vraćalo iz pogođenog područja upozorilo ih je da je došlo do poplave i da bi se trebali vratiti.

Ipak, nastavili su put još neko vrijeme, sve dok ih policajac nije upozorio na ozbiljnost situacije i rekao im da se vrate. U tom trenutku, kako kaže, nisu bili svjesni razmjera katastrofe niti broja ljudi koji su izgubili život.

Leković je zahvalila svima koji su učestvovali u potrazi za njom, kao i ljudima koji su pružali podršku njenoj kćerki dok porodica nije mogla stupiti u kontakt s njom.

Katastrofalne poplave pogodile su Nepal 26. augusta nakon urušavanja velike mase leda, stijena i drugog materijala visoko u Himalajima. Najnoviji podaci govore o više od 1.050 poginulih u Nepalu, dok se približno 4.000 ljudi još vodi kao nestalo.

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Tagovi :

Nepal

Bujica u Nepalu

Katastrofa u Nepalu

Enisa Leković

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