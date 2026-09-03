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Još jedan grad uvodi zabranu prodaje alkohola poslije 22 časa

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03.09.2026 07:03

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Широк избор флашираних и пива у лименкама изложен на полицама продавница.
Foto: junjie xu/Pexels

Varaždin će uskoro postati prvi kontinentalni grad u Hrvatskoj koji uvodi strogu zabranu prodaje alkohola u prodavnicama i na benzinskim pumpama nakon 22 sata. Planirano je i uvođenje novčanih kazni za konzumiranje alkoholnih pića na javnim površinama.

Ovakve restriktivne mjere do sada su uglavnom bile rezervisane za turistička mjesta na obali. Slične odluke ranije su usvojili gradovi poput Splita, Makarske i Medulina, a sada se na isti korak, u cilju uvođenja reda, odlučuje i Varaždin.

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Gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj pojasnio je da je ova odluka direktan odgovor na zahtjeve stanovnika koji se suočavaju sa svakodnevnim problemima.

"Ovo radimo prvenstveno jer su to tražili naši građani. Glavni razlog su stalna narušavanja javnog reda i mira, posebno u okolini benzinskih pumpi. Ljudi jednostavno zaslužuju da imaju svoj mir i noćni odmor", izjavio je Bosilj, javlja RTL.

Prema novom prijedlogu pravila uvodi se potpuna zabrana prodaje alkohola u prodavnicama i na benzinskim pumpama od 22 do sedam sati ujutro, kao i stroga zabrana pijenja alkohola na svim javnim površinama nakon 22 sata.

Osobe koje komunalni redari ili policija zateknu u kršenju ovih pravila suočit će se s kaznama do 260 eura (508 KM).

Stanovnici Varaždina većinom podržavaju ovu inicijativu. Mnogi ističu dugogodišnje probleme s bukom i galamom u kasnim noćnim satima, dok drugi smatraju da je važno spriječiti da omladina previše rano dolazi u kontakt s alkoholom.

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Za razliku od pumpi i granapa, restorani, kafići i noćni klubovi biće izuzeti iz ove zabrane te će i dalje moći legalno posluživati alkohol.

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Hrvatska

Varaždin

Alkohol

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