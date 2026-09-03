Logo

Uhapšen državljanin BiH: Staricu vezao, pa joj ukrao 4.000 evra

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.09.2026 12:20

Komentari:

0
Ухапшен држављанин БиХ: Старицу везао, па јој украо 4.000 евра
Foto: Pixabay

Državljanin BiH A.Š. (20) uhapšen je zbog sumnje da je u pljevaljskom selu Bobovo, sa još jednom osobom, ušao u kuću 77-godišnjakinje, vezao je i ukrao 4.060 evra.

To je saopšteno danas iz Uprave policije.

Полиција РС

Gradovi i opštine

"Zaštitimo djecu u saobraćaju": Edukativno druženje sa osnovcima u Doboju

"Službenici Regionalnog centra bezbjednosti 'Zapad' – Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja su, nakon višemjesečnih operativno-taktičkih, kriminalističkih i forenzičkih aktivnosti, rasvijetlili krivično djelo razbojništvo, izvršeno u avgustu 2025. godine na području opštine Pljevlja, u rejonu sela Bobovo, na štetu ženske osobe stare 77 godina, i lišili slobode državljanina BiH. Službenici Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja su juče, u saradnji sa službenicima Stanice granične policije Pljevlja na graničnom prelazu Metaljka, u zajedničkoj akciji lišili slobode lice A.Š. (20), državljanina BiH, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo razbojništvo", piše u saopštenju UP.

Prema njihovim riječima, sumnja se da su 13. avgusta 2025. godine, u jutarnjim časovima, u selu Bobovo, dvije maskirane osobe ušle u porodičnu kuću oštećene, nad njom upotrijebila silu i zahtijevala da im preda novac, nakon čega su je vezali i iz kuće otuđili ukupno 4.060 evra, prenose Vijesti.

Osumnjičeni su se, dodaju iz UP, potom udaljili sa lica mjesta, dok je oštećena tom prilikom zadobila povrede.

"Policijski službenici su, u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju, odmah nakon prijave događaja preduzeli intenzivne mjere i radnje na njegovom rasvjetljavanju. Paralelno sa forenzičkim istraživanjima, službenici Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja su tokom prethodnih mjeseci preduzimali operativno-taktičke i kriminalističke mjere i radnje usmjerene na identifikaciju izvršilaca, provjeru njihovog kretanja i prikupljanje drugih podataka i dokaza od značaja za rasvjetljavanje ovog krivičnog djela", navodi se.

мигранти Бистрица

Hronika

Čamcima krenuli preko Save: Spriječeno krijumčarenje 96 migranata

Iz policije su kazali da su preduzetim aktivnostima policijski službenici, u koordinaciji sa državnim tužilaštvom, identifikovali A.Š. kao osobu za koju se sumnja da je, zajedno sa još jednom, učestvovala u izvršenju ovog krivičnog djela.

"Policija nastavlja aktivnosti na identifikaciji drugog lica za koje se sumnja da je učestvovalo u izvršenju razbojništva", piše u saopštenju UP.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Crna Gora

Pljačka

hapšenje

Uprava policije Crne Gore

Državljanin BiH

Komentari (0)

Pročitajte više

Угашен пожар у пилани Рашевић код Бијељине, ватрогасци и даље на терену.

Gradovi i opštine

Lokalizovan požar u pilani 'Rašević': Vatrogasci prate situaciju i dalje

4 h

0
Женске ноге приказане у ходу у шареним патикама и црним хеланкама

Zdravlje

Koliko koraka dnevno je dovoljno napraviti za zdraviji život?

4 h

0
Бањалука домаћин Свесрпског фудбалског купа

Fudbal

Svesrpski fudbalski kup u Banjaluci: Sve spremno za dolazak 500 mladih talenata

4 h

0
Полиција Србија

Srbija

Djevojke tvrde da ih tajno snimali u toku intimnih odnosa: Sada dijele njihove fotografije i snimke

4 h

1

Više iz rubrike

Широк избор флашираних и пива у лименкама изложен на полицама продавница.

Region

Još jedan grad uvodi zabranu prodaje alkohola poslije 22 časa

9 h

0
"Нико није одговоран! Добио је Бруфен": Скандалозан налаз болнице о смрти Луке (38) који је умро у чекаоници

Region

"Niko nije odgovoran! Dobio je Brufen": Skandalozan nalaz bolnice o smrti Luke (38) koji je umro u čekaonici

23 h

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Region

U Crnoj Gori nestao državljanin Francuske: Porodica ne zna ništa o njemu od 10. avgusta

1 d

0
Пруга шине воз

Region

Željeznička nezgoda u Hrvatskoj: Putnički voz iskočio iz šina

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

25

Šobot: Evropska nagrada kvaliteta - podstrek za dalje unapređenje rada

16

10

Ambasadorka Izraela stigla u Palatu Republike

16

09

Sutra sjednica Vlade Srpske, evo šta je na dnevnom redu

16

06

„Nema šanse!“ Vjereniku zabranila GTA 6 zbog virtuelne romanse

15

57

Darko Mladić preuzeo tijelo generala Mladića sa dva podoficira

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima