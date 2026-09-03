Uhapšen državljanin BiH: Staricu vezao, pa joj ukrao 4.000 evra

Državljanin BiH A.Š. (20) uhapšen je zbog sumnje da je u pljevaljskom selu Bobovo, sa još jednom osobom, ušao u kuću 77-godišnjakinje, vezao je i ukrao 4.060 evra.

To je saopšteno danas iz Uprave policije.

Gradovi i opštine "Zaštitimo djecu u saobraćaju": Edukativno druženje sa osnovcima u Doboju

"Službenici Regionalnog centra bezbjednosti 'Zapad' – Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja su, nakon višemjesečnih operativno-taktičkih, kriminalističkih i forenzičkih aktivnosti, rasvijetlili krivično djelo razbojništvo, izvršeno u avgustu 2025. godine na području opštine Pljevlja, u rejonu sela Bobovo, na štetu ženske osobe stare 77 godina, i lišili slobode državljanina BiH. Službenici Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja su juče, u saradnji sa službenicima Stanice granične policije Pljevlja na graničnom prelazu Metaljka, u zajedničkoj akciji lišili slobode lice A.Š. (20), državljanina BiH, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo razbojništvo", piše u saopštenju UP.

Prema njihovim riječima, sumnja se da su 13. avgusta 2025. godine, u jutarnjim časovima, u selu Bobovo, dvije maskirane osobe ušle u porodičnu kuću oštećene, nad njom upotrijebila silu i zahtijevala da im preda novac, nakon čega su je vezali i iz kuće otuđili ukupno 4.060 evra, prenose Vijesti.

Osumnjičeni su se, dodaju iz UP, potom udaljili sa lica mjesta, dok je oštećena tom prilikom zadobila povrede.

"Policijski službenici su, u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju, odmah nakon prijave događaja preduzeli intenzivne mjere i radnje na njegovom rasvjetljavanju. Paralelno sa forenzičkim istraživanjima, službenici Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja su tokom prethodnih mjeseci preduzimali operativno-taktičke i kriminalističke mjere i radnje usmjerene na identifikaciju izvršilaca, provjeru njihovog kretanja i prikupljanje drugih podataka i dokaza od značaja za rasvjetljavanje ovog krivičnog djela", navodi se.

Hronika Čamcima krenuli preko Save: Spriječeno krijumčarenje 96 migranata

Iz policije su kazali da su preduzetim aktivnostima policijski službenici, u koordinaciji sa državnim tužilaštvom, identifikovali A.Š. kao osobu za koju se sumnja da je, zajedno sa još jednom, učestvovala u izvršenju ovog krivičnog djela.

"Policija nastavlja aktivnosti na identifikaciji drugog lica za koje se sumnja da je učestvovalo u izvršenju razbojništva", piše u saopštenju UP.