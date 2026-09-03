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Српска и Израел: Потписан Меморандум о сарадњи

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03.09.2026 21:06

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Српска и Израел: Потписан Меморандум о сарадњи
Фото: ATV

Вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић и предсједник Привредне коморе Израела у Српској Амир Грос Кабири потписали су вечерас у Бањалуци меморандум о сарадњи којим је предвиђено унаређење привредних, инвестиционих, технолошких и осталих облика сарадње Српске и Израела.

Меморандум је потписан на свечаности у сједишту Владе Републике Српске у Бањалуци која је организована поводом оснивања Привредне коморе Израела у Српској.

Свечаности присуствују предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, предсједник Милорад Додик, израелски министар за дијаспору и борбу против антисемитизма Амихај Шикли, амбасадор Израела у БиХ Галит Пелег, министри у Влади Српске, привредници и остали гости из привредног, политичког и друштвеног живота.

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Тагови :

Израел

Ана Тришић Бабић

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