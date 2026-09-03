Предсједник Израела: Привредна комора Израела у Бањалуци - покретач јачања веза са Српском

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Израелски предсједник Исак Херцог поручио је да ће израелска Привредна комора у Бањалуци служити као мост између идеје и могућности, као покретач јачања веза Израела са Републиком Српском, као и са сусједним државама.
"Драги пријатељи, прихватите моје срдачне честитке на именовању предсједника Коморе Израела", навео је Херцог у поруци коју је на свечаности поводом отварања Коморе пренијела амбасадор Израела Галит Пелег.
Он је захвалио Влади Републике Српске, чија је визија и одлучност спровела ову иницијативу у дјело.
Херцог је пожелио успјешно пословање, као и да се добра воља два народа претвори у узајамно корисно пословно партнерство.
"Пријатељство наша два народа не темељи се само у заједничком интересу, него и у заједничкој историји, сјећању и препознавању наше најсветије дужности - да се супротставимо свим видовима антисемитизма, дискриминације и мржње", нагласио је Херцог.
Он је захвалио народу и властима Републике Српске што су стали уз Израел и исказала солидарности у одбрани тих циљева.
"Част ми је била угостити господина /Милорада/ Додика и госпођу /Жељку/ Цвијановић, гдје су наши разговори не само потврдили наше пријатељство и партнерство, него показали јаку иницијативу да се то пријатељство прошири", нагласио је израелски предсједник.
Према његовим ријечима, конкретизација ових договора би могла да се одрази у сарадњи у напредним технологијама, пољопривреди, здравству, туризму, науци, као и многим другим областима.
"Нови представник израелске Коморе служиће као мост између идеје и могућности, између људи који су вољни да дају допринос, као покретач јачања веза Израела са Републиком Српском, са БиХ, као и са сусједним државама", поручио је Херцог.
Херцог је пожелио успјешно именовање предсједника Коморе, да њен рад донесе просперитет обје државе, као и да добри односи Израела и Републике Српске напредују на нове нивое.
Амбасадор Израела Галит Пелег честитала је отварање Привредне коморе Израела у Бањалуци, захвалила Влади и народу Републике Српске за солидарност и пријатељство и осврнула се на догађаје који су у протекле четири године обиљежили њен мандат и велике помаке грађењу добрих односа Израела и Српске.
Она је навела да су протекле четири године њеног мандата биле веома изазовне, обиљежене све већим подјелама унутар БиХ и немилим догађајима у Израелу, али и истакла да су сви ти догађаји потврдили пријатељство и узајамну подршку јеврејског и српског народа.
Пелегова је подсјетила да се у Израелу догодио ужасан масакр 7. октобра 2023. године, од којег се све промијенило и захвалила народу и властима Републике Српске на показаној солидарности.
Она је нагласила да је, иако су их у Сарајеву дочекали протести 24. октобра, на дан када је комеморација жртвама требало да се одржи, Бањалука Израел дочекала раширених руку.
"У вријеме протеста и пријетњи у Сарајеву, Канцеларија предсједника Милорада Додика понудила нам је прелијепу зграду у Бањалуци. То је била једна од три најљепше ствари током мог амбасадорског мандата", нагласила је Пелегова.
Према њеним ријечима, посјета Додика и делегације Српске Израелу, која је претходила посјети српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић, гдје се сусрела са највећим званичницима те државе, била су друга два изузетна тренутка за сарадњу Бањалуке и Тел Авива.
"Драго ми је да свој амбасадорски мандат завршавам отварањем Привредне коморе, која служи и као симбол наше привредне сарадње и пријатељства. Надам се да ће довести многе инвеститоре и да ће њено дјеловање довести до одличне сарадње и просперитета Српске", нагласила је Пелегова, а преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
2 ч1
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
2 ч1
Најновије
Најчитаније
22
50
22
45
22
25
22
15
22
06
Тренутно на програму