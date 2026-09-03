Тешка несрећа код Цазина: Возач ударио троје малољетне дјеце

Фото: АТВ БЛ

У Цазину је вечерас, у мјесту Доња Копривна, дошло до тешке саобраћајне несреће у којој је повреде задобило троје малољетне дјеце.

Како је потврђено за кликс из полиције, у несрећи је учествовало једно моторно возило. Према информацијама које су незванично потврђене, возач је ударио троје малољетне дјеце. На терену су полиција и Хитна помоћ. Тренутно није познато здравствено стање дјеце. У току је увиђај након чега ће бити познато више информација.

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