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Тешка несрећа код Цазина: Возач ударио троје малољетне дјеце

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03.09.2026 22:05

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Тешка несрећа код Цазина: Возач ударио троје малољетне дјеце
Фото: АТВ БЛ

У Цазину је вечерас, у мјесту Доња Копривна, дошло до тешке саобраћајне несреће у којој је повреде задобило троје малољетне дјеце.

Како је потврђено за кликс из полиције, у несрећи је учествовало једно моторно возило.

Према информацијама које су незванично потврђене, возач је ударио троје малољетне дјеце.

На терену су полиција и Хитна помоћ.

Тренутно није познато здравствено стање дјеце.

У току је увиђај након чега ће бити познато више информација.

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Тагови :

Полиција

Цазин

Саобраћајна несрећа

Дјеца

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