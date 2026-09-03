Лазар Ристовски оженио 39 година млађу Аницу

Аутор:АТВ редакција
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Лазар Ристовски и Аница Лазић крунисали су данас своју велику љубав, која траје скоро три године.
Пар се огласио на Инстаграму, гдје је подијелио неколико фотографија, а уз објаву су једноставно поручили: „Управо вјенчани“.
Најљепше честитке упутили су им бројни пријатељи, а међу њима и Верица Ракочевић.
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