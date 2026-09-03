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Лазар Ристовски оженио 39 година млађу Аницу

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03.09.2026 22:15

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Лазар Ристовски и Аница Лазић крунисали су данас своју велику љубав, која траје скоро три године.
Фото: Instagram/printscreen

Лазар Ристовски и Аница Лазић крунисали су данас своју велику љубав, која траје скоро три године.

Пар се огласио на Инстаграму, гдје је подијелио неколико фотографија, а уз објаву су једноставно поручили: „Управо вјенчани“.

Најљепше честитке упутили су им бројни пријатељи, а међу њима и Верица Ракочевић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Лазар Ристовски

Свадба

вјенчање

глумац

Инстаграм

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