Logo

"Отварање Канцеларије Привредне коморе Израела важан корак у јачању економских веза"

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
03.09.2026 21:36

Коментари:

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да је отварање Канцеларије Привредне коморе Израела у Бањалуци важан корак у јачању економских веза Републике Српске и Израела.
Фото: X/Savo Minić

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да је отварање Канцеларије Привредне коморе Израела у Бањалуци важан корак у јачању економских веза Републике Српске и Израела.

"Наше пријатељство данас добија и снажну економску димензију, више инвестиција, нове пословне прилике, размјену знања и технологија и снажније повезивање наших привредника", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".

У сједишту Владе Републике Српске у Бањалуци вечерас је одржана свечаност поводом оснивања Привредне коморе Израела у Српској, којој су присуствовали званичници Српске и делегација Израела.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Република Српска

Израел

Влада Републике Српске

Инвестиције

Коментари (0)

Прочитајте више

Српска и Израел: Потписан Меморандум о сарадњи

Република Српска

Српска и Израел: Потписан Меморандум о сарадњи

2 ч

1
У Бањалуци свечаност поводом отварања Канцеларије Привредне коморе Израела

Бања Лука

У Бањалуци свечаност поводом отварања Канцеларије Привредне коморе Израела

3 ч

1
Саво Минић

Република Српска

Mинић: Сарадња са Израелом израсла из дубоког разумијевања страдања наших народа

5 ч

4
предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик: Израел може да рачуна на Републику Српску

5 ч

4

Више из рубрике

Израелски министар за дијаспору и борбу против антисемитизма Амихај Шикли

Република Српска

Шикли: Морамо прећи са пријатељства на инвестиције, Израел има много да понуди

2 ч

1
Српска и Израел: Потписан Меморандум о сарадњи

Република Српска

Српска и Израел: Потписан Меморандум о сарадњи

2 ч

1
Дарко Младић, син генерала Ратка Младића

Република Српска

Дарко Младић заказао конференцију за новинаре

2 ч

1
Вртић, Бањалука

Република Српска

Више од 500.000 КМ за подршку у раду вртића у изразито неразвијеним општинама

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

50

Венс о Ирану: Све могућности су у оптицају

22

45

Нетанјаху открио шта је главни приоритет Израела

22

25

Цвијановић: Отварање простора за инвестиције најбољи пут ка јачању пријатељских односа са Израелом

22

15

Лазар Ристовски оженио 39 година млађу Аницу

22

06

Умрла дјевојка (22) која је тешко повријеђена у судару у Витезу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима