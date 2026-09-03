"Отварање Канцеларије Привредне коморе Израела важан корак у јачању економских веза"

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић истакао је да је отварање Канцеларије Привредне коморе Израела у Бањалуци важан корак у јачању економских веза Републике Српске и Израела.
"Наше пријатељство данас добија и снажну економску димензију, више инвестиција, нове пословне прилике, размјену знања и технологија и снажније повезивање наших привредника", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".
Отварање Канцеларије Привредне коморе Израела у Бањалуци важан је корак у јачању економских веза Републике Српске и Израела.— Саво Минић (@minic_savo) September 3, 2026
Наше пријатељство данас добија и снажну економску димензију, више инвестиција, нове пословне прилике, размјену знања и технологија и снажније повезивање… pic.twitter.com/GtiUN9dMNQ
У сједишту Владе Републике Српске у Бањалуци вечерас је одржана свечаност поводом оснивања Привредне коморе Израела у Српској, којој су присуствовали званичници Српске и делегација Израела.
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