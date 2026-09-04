Logo

Najtoplije ljeto u Francuskoj od kada postoji mjerenje

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
04.09.2026 08:59

Komentari:

0
Најтоплије љето у Француској од када постоји мјерење
Foto: Envato/aowsakornprapat

Francuska je zabilježila najtoplije i najsunčanije ljeto otkako se vode evidencije 1900. godine.

Prema podacima nacionalne meteorološke službe "Meteo Frans", maksimalna temperatura često je prelazila sezonski prosjek za 4,8 stepeni.

Toplotni talas je preovladavao 53 dana - češće nego ikada ranije i daleko ispred ljeta 2022. godine, kada su registrovana 33 vrela dana.

Саобраћајна несрећа Пољска

Svijet

Voz udario u kamion iz BiH na pružnom prelazu: Kamera snimila trenutak nesreće

Štaviše, količina padavina je bila 40 odsto niža nego obično. Neviđena suša je u prosjeku preovladavala širom zemlje, dok je duž obale zabilježena temperatura mora kakva nikada ranije nije registrovana.

Takođe je bilo brojnih šumskih požara neviđenih razmjera, koje su pogoršali klimatski uslovi.

Više od 100.000 hektara je zahvaćeno vatrom, a 224.000 ljudi je moralo biti evakuisano zbog velikih šumskih požara na atlantskoj obali, podsjeća "Srna".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

vrućina

Francuska

Komentari (0)

Više iz rubrike

Воз удара у камион на пружном прелазу у Пољској.

Svijet

Voz udario u kamion iz BiH na pružnom prelazu: Kamera snimila trenutak nesreće

4 h

1
У Истанбулу убијен припадник "Исламске државе"

Svijet

U Istanbulu ubijen pripadnik "Islamske države"

5 h

0
Предсједник Русије Владимир Путин држи говор на пленарној седници Источног економског форума у ​​Владивостоку (Русија), у четвртак, 3. септембра 2026. године.

Svijet

Putin: Rusija zauzima prvo mjesto po obimu isporuka nafte i prirodnog gasa kineskim potrošačima

5 h

0
Владислав и Станислав варали људе на даркнету, купац умро одмах

Svijet

Vladislav i Stanislav varali ljude na darknetu, kupac umro odmah

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

37

Igor oženio Stanu jer je nevina: Prvog dana braka ga šokirala

13

36

Uhapšen 18-godišnjak zbog ubistva u sarajevskom naselju Gorica

13

35

Podignuta optužnica protiv braće Tejt: Zaradili 1.25 miliona dolara od eksploatacije maloljetnika

13

30

Poznat identitet žene koja se utopila u Uni

13

24

Prvi put u svijetu zabilježeno više starih osoba nego djece

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima