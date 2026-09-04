Najtoplije ljeto u Francuskoj od kada postoji mjerenje

Francuska je zabilježila najtoplije i najsunčanije ljeto otkako se vode evidencije 1900. godine.

Prema podacima nacionalne meteorološke službe "Meteo Frans", maksimalna temperatura često je prelazila sezonski prosjek za 4,8 stepeni.

Toplotni talas je preovladavao 53 dana - češće nego ikada ranije i daleko ispred ljeta 2022. godine, kada su registrovana 33 vrela dana.

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Štaviše, količina padavina je bila 40 odsto niža nego obično. Neviđena suša je u prosjeku preovladavala širom zemlje, dok je duž obale zabilježena temperatura mora kakva nikada ranije nije registrovana.

Takođe je bilo brojnih šumskih požara neviđenih razmjera, koje su pogoršali klimatski uslovi.

Više od 100.000 hektara je zahvaćeno vatrom, a 224.000 ljudi je moralo biti evakuisano zbog velikih šumskih požara na atlantskoj obali, podsjeća "Srna".