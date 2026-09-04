Voz udario u kamion iz BiH na pružnom prelazu: Kamera snimila trenutak nesreće

Teška saobraćajna nesreća dogodila se 3. septembra na pružnom prelazu u Gdansk-Lipcama u Poljskoj, kada je putnički voz udario u kamion kompanije iz Živinica. Trenutak stravičnog udara zabilježila je nadzorna kamera.

Prema preliminarnim informacijama, 42-godišnji vozač kamiona, državljanin BiH, na pružni prijelaz ušao je nakon što se na semaforu upalilo crveno svjetlo. Ubrzo nakon toga počele su se spuštati zaštitne rampe.

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Umjesto da nastavi naprijed i probije rampu, vozač je pokušao vozilo vratiti unazad i skloniti ga s pružnog prelaza. Nekoliko trenutaka kasnije u kamion je velikom silinom udario putnički voz. Vozač je, srećom, preživio sudar.

U nesreći su ukupno četiri osobe lakše povrijeđene, među kojima su vozač kamiona i troje putnika iz voza. Vozač kamiona prevezen je u bolnicu, dok su mašinovođa i još nekoliko putnika pregledani na mjestu događaja. Na intervenciji je učestvovalo sedam vatrogasnih jedinica, prenosi RadioSarajevo.

Snimak nesreće objavio je na društvenoj mreži X zamjenik poljskog ministra infrastrukture Piotr Malepszak, koji je postupak vozača opisao kao "izuzetno nepromišljen". Na snimku se vidi kako kamion ostaje na pružnom prelazu dok se rampa spušta, nakon čega pokušava krenuti unazad, a potom u njega udara voz.

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U snažnom sudaru kamion je znatno oštećen, dok su nadležne poljske službe pokrenule istragu kako bi utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok nesreće.