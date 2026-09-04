Troje maloljetnika u teškom stanju nakon nesreće: Automobilom uletio u dvorište i 'pokosio' djecu

Troje djece nalazi se u teškom stanju nakon stravične saobraćajne nesreće koja se sinoć dogodila u Cazinu. Kako je potvrđeno iz MUP USK, uzrok ove teške nesreće je neprilagođena brzina.

Do nesreće je došlo kada je vozač, usljed velikog prekoračenja brzine, izgubio kontrolu nad vozilom i udario u troje maloljetnika.

Prema nezvaničnim informacijama lokalnih medija, tragediji je prethodilo utrkivanje vozača na saobraćajnici. U jednom trenutku, usljed divljačke vožnje, jedan od vozača je sletio s puta i automobilom uletio u dvorište porodične kuće, gdje je udario djecu koja su se tu nalazila.

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Povrijeđena djeca su hitno prevezena u Kantonalnu bolnicu "Dr Irfan Ljubijankić" u Bihaću, gdje im je ukazana ljekarska pomoć i gdje se ljekari bore za njihov oporavak s obzirom na to da su povrede teške prirode.

Pripadnici MUP-a USK su obavili uviđaj na mjestu nesreće, a nadležne institucije nastavljaju rad na rasvjetljavanju svih okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja.

Više informacija o zdravstvenom stanju djece i osobi koja se nalazila za volanom očekuje se tokom dana.

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