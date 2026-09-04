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Bivša supruga Lazara Ristovskog nakon njegovog vjenčanja: ''Treba da ga bude sramota''

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04.09.2026 13:59

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Даниац Ристовски бивша супруга Лазара Ристовског
Foto: YouTube/Screenshot

Nakon četiri decenije zajedničkog života, ljubav između poznatog glumačkog para Lazara i Danice Ristovski se ugasila, a on je novu sreću pronašao pored 39 godina mlađe Anice Lazić, sa kojom je nedavno stupio i u brak.

Glumac Lazar Ristovski šokirao je domaću javnost kada se razveo od svoje dugogodišnje supruge i koleginice Danice Ristovski. Kako je sam glumac kasnije objasnio, odluka o razvodu uslijedila je jer se ljubav među njima, nakon više od 40 godina braka, jednostavno ugasila.

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Nakon razlaza, Lazar je započeo romansu sa 39 godina mlađom Anicom Lazić. Iako je njihova velika razlika u godinama odmah izazvala burne reakcije javnosti, par je ubrzo otišao i korak dalje.

Anica i Lazar su se vjenčali, a mlada glumica je zvanično promijenila, odnosno dodala prezime Ristovski.

Rekla je da treba da ga bude sramota

S druge strane, Danica Ristovski se ovim povodom nije javno oglašavala u medijima, ali se svojim kolegama na setu serije jednom požalila na postupke bivšeg supruga nakon razvoda.

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"Danica se i pojedinim kolegama sa seta serije požalila da joj nije jasno šta sve to treba Lazaru u ovim godinama i zbog čega se tako kompromituje u javnosti. Rekla je i da treba da ga bude sramota zbog svega, zbog njihove djece koja sve ovo gledaju i čitaju" , prenosi Blic.

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Lazar Ristovski

glumac

Danica Ristovski

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