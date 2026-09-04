Darko Mladić odbrusio novinaru sarajevske televizije: Propustili ste dobru priliku

Darko Mladić odgovorio je na pitanje novinara "Federalne televizije" "da li dešavanja od juče, dovođenje tijela Ratka Mladića i komemoraciju u Domu Vojske vidi već kao državne počasti".

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"Kao što je i ministar (Vujić) rekao, ja sam fokusiran da ovo sve prođe dostojanstveno i bezbjedno za sve. S obzirom na količinu mržnje koja je došla sa strane od koje vi pitate, rekao bih da je to dodatno zakomplikovalo i izazvalo kao posljedicu potrebu da se to sve obezbijedi na način da cijeli taj događaj koji će se desiti uz veliko prisustvo naroda, protekne mirno i dostojanstveno. Moram reći da mislim da ste propustili jednu dobru priliku da mudro iskoristite da krenemo svi u jednom pravcu, sad u ovom trenutku, kad jedna epoha na neki način se završila. Da krenemo u pravcu nekog drugačijeg odnosa", rekao je i nastavio:

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"To što ste emitovali ovih nekoliko dana niste mogli da vidite sa naše strane, kada je sahranjivan ratni zločinac iz Drugog svjetskog rata, koga ste vi sahranili uz najviše državne počasti. To od srpskog naroda niste mogli ni da čujete ni da vidite. Kao i vašeg komandanata, koji su ubijali i naše žene i djecu, ne samo oficire i vojnike. "Dobro je da ste vi pitali, da li nas takav odnos vodi sve u dobrom pravcu".

"Ministar je rekao sud je presudio, kazna je izvršena, porodica smatra da je izvršeno ubistvo nad mojim ocem. Ali niste mogli da čujete teške riječi sa naše strane, niti sad u ovom trenutku, ja nisam spremam da ih kažem.. Baš zbog toga što treba da imamo svijest o tome da naša djeca treba da žive jedna pored drugih, ako ne mogu jedna sa drugima. I da ovi izlivi mržnje nisu ni mudra ni pametna politika", rekao je Darko Mladić.