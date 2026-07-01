Аутомобил слетио са ауто-пута: Међу повријеђенима и двоје дјеце

Аутор:АТВ редакција
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Данас око 15 часова на ауто-путу у близи Колара догодила се тешка саобраћајна несреће у којој су повријеђене четири особе, међу којима и двоје дјеце.
Према првим информацијама, незгода се догодила када је путнички аутомобил, из за сада неутврђених разлога, слетио са коловоза и завршио ван пута.
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У удесу су повријеђене четири особе, оба родитеља и двоје дјеце, а како се сазнаје у питању је породица из Турске.
На лице мјеста одмах су упућене екипе Хитне помоћи, полиције и других надлежних служби, које су збринуле повријеђене и обезбиједиле мјесто незгоде. Повријеђени родитељи и двоје дјеце су превезени у болницу у Смедереву.
Према првим информацијама, сви повријеђени су свјесни и налазе се ван животне опасности.
На снимцима са мјеста незгоде које је објавила Инстаграм страница 192.рс, може се видјети да је аутомобил након силијетања завршио ван коловоза, а степен оштећења возила указује на силину удара.
Због увиђаја и уклањања возила са пута могући су повремени застоји и успорено одвијање саобраћаја на ауто-путу у смјеру ка Нишу.
Узрок незгоде за сада није познат, а околности под којима је до ње дошло биће утврђене након истраге коју спроводе надлежни органи.
(Телеграф.рс)
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