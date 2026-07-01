Logo

Аутомобил слетио са ауто-пута: Међу повријеђенима и двоје дјеце

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 16:13

Коментари:

0
Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Данас око 15 часова на ауто-путу у близи Колара догодила се тешка саобраћајна несреће у којој су повријеђене четири особе, међу којима и двоје дјеце.

Према првим информацијама, незгода се догодила када је путнички аутомобил, из за сада неутврђених разлога, слетио са коловоза и завршио ван пута.

Лопов

Регион

Прескочио ограду, откључао сеф и "олакшао" власнике за 100.000 евра

У удесу су повријеђене четири особе, оба родитеља и двоје дјеце, а како се сазнаје у питању је породица из Турске.

На лице мјеста одмах су упућене екипе Хитне помоћи, полиције и других надлежних служби, које су збринуле повријеђене и обезбиједиле мјесто незгоде. Повријеђени родитељи и двоје дјеце су превезени у болницу у Смедереву.

Према првим информацијама, сви повријеђени су свјесни и налазе се ван животне опасности.

На снимцима са мјеста незгоде које је објавила Инстаграм страница 192.рс, може се видјети да је аутомобил након силијетања завршио ван коловоза, а степен оштећења возила указује на силину удара.

Због увиђаја и уклањања возила са пута могући су повремени застоји и успорено одвијање саобраћаја на ауто-путу у смјеру ка Нишу.

Узрок незгоде за сада није познат, а околности под којима је до ње дошло биће утврђене након истраге коју спроводе надлежни органи.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

повријеђени

увиђај

Полиција

Коментари (0)

Прочитајте више

Бура невријеме

Регион

У Хрватској олуја направила хаос: Једрилица се насукала, изведене акције спасавања

2 ч

0
Трамп: Иран не смије да има нуклеарно оружје

Свијет

Трамп: Иран не смије да има нуклеарно оружје

2 ч

0
Брчко прогласило 4. и 11. јул за Дане жалости

Друштво

Брчко прогласило 4. и 11. јул за Дане жалости

2 ч

0
Драшко Станивуковић

Република Српска

Спасавање Младена Иванића као споменика културе ПСС-а

2 ч

0

Више из рубрике

Ухапшен Бањалучанин, провалио у кућу и пријетио дјевојци

Хроника

Ухапшен Бањалучанин, провалио у кућу и пријетио дјевојци

7 ч

0
Конопља, акција Плантажа

Хроника

Детаљи акције "Плантажа": Одузета конопља, таблете, "џоинт" и вага за прецизно мјерење

7 ч

0
судар у Семизовцима заустављен саобраћај

Хроника

Саобраћајна несрећа код Семизовца: У судару три возила повријеђене четири особе

7 ч

0
У удесу код Мркоњић Града повријеђене четири особе, једна пребачена на УКЦ

Хроника

У удесу код Мркоњић Града повријеђене четири особе, једна пребачена на УКЦ

9 ч

0

  • Најновије

17

54

Избо дјецу ножем, па изазвао хаос: Проглашен кривим монструм из Даблина

17

47

Како правилно залити биљке током великих врућина?

17

46

Драма у грчком љетовалишту! Огњен се изгубио у Паралији, хитно упућен апел

17

34

Србин пуцао са балкона, њемачка полиција хитно опколила зграду

17

30

Амбасада Русије у БиХ: Мјесто високог представника је упражњено након Инцка

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима