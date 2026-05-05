Dva kluba ostala bez licence za WWin ligi BiH

05.05.2026 18:29

Prvostepene komisije za licenciranje klubova je na sjednici održanoj u Sarajevu odlučivala o licencama za klubove koji su aplicirali za učešće u takmičenjima u WWin liga BiH, UEFA klupskim takmičenjima i takmičenjima i Premijer ženskoj ligi BiH u sezoni 2026/2027.

Licencu za učešće u takmičenjima WWIN lige BiH su dobili: Sarajevo, Široki Brijeg, Borac, Zrinjski, Posušje, Željezničar, Velež i Sloga Doboj.

Licencu za učešće u WWin liga BiH nije dobio Rudar Prijedor i Radnik Bijeljina.

Licencu za učešće u UEFA takmičenjima su dobili: Široki Brijeg, Borac, Zrinjski, Sarajevo, Željezničar, Velež I Posušje. Licencu za učešće u UEFA takmičenjima nisu dobili: Sloga, Radnik i Rudar.

Licencu za učešće u UEFA takmičenjima za žene dobili su SFK 2000 i Emina iz Mostara.

Klubovi imaju pravo uložiti žalbu Drugostepenoj komisiji za licenciranje klubova N/FS BiH u roku od 15 dana, prenose Nezavisne novine.

