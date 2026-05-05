Dodik na čelu Organizacionog odbora za obilježavanje 100 godina postojanja FK Borac

Svečana akademija povodom obilježavanja 100 godina postojanja FK Borac biće održana 18. maja u Banskom dvoru, a dva dana ranije "crveno plave" čeka i proslava šampionske titule na utakmici sa Željezničarem.

Ulaz za ti utakmicu biće besplatan.

Ovo su samo neke od odluka koje su usvojene na sjednici Organizacionog odbora koja je danas održana na Gradskom stadionu.

Za predsjednika Organizacionog odbora izabran je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, a uz njega su imenovani i ostali članovi Organizacionog odbora za obilježavanje 100 godina postojanja FK Borac.