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Velika tribina SNSD-a: "Na čelu sa Dodikom spremni smo da provodimo sve zacrtane ciljeve"

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04.09.2026 19:08

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Велика трибина СНСД-а: "На челу са Додиком спремни смо да проводимо све зацртане циљеве"
Foto: ATV

Tribina SNSD-a povodom otvaranja kampanje za opšte izbore održava se večeras u Šamcu.

Tribina, na kojoj je prisutno više hiljada ljudi, održava se na gradskom trgu "Petar Mrkonjić".

SNSD Šamac

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je danas da je SNSD na čelu sa Miloradom Dodikom spreman da provodi sve zacrtane ciljeve i drži tim na okupu.

Cvijanovićeva je navela da je ova najveća i najbolje organizovana politička partija spremna da uđe u izbornu trku i pokaže da se bori za Republiku Srpsku.

"Sigurna sam da to prepoznaju građani. Čvrst i jasan program. Naš program je stabilna Republika Srpska, koja smije da misli, da govori, radi i djeluje", rekla Cvijanovićeva novinarima uoči tribine kojom će i ozvaničiti početak izborne kampanje.

Ona je izrazila zadovoljstvo što kampanja započinje u Šamcu jer će, kako je rekla, za mjesec dana iznjedriti predsjednika Republike Srpske Savu Minića.

"Otvorićemo sva vrta u svijetu i ono što smo do sada radili na međunarodnom planu bilo je samo zagrijavanje. Moramo pronijeti istinu o Republici Srpskoj i nepravdi koju su nam činili sve ove godine", rekla je Cvijanovićeva.

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je Cvijanovićeva već pokazala koliko može i zna, a da je Minić najbolji kandidat za predsjednika Republike Srpske.

"On nije od onih kandidata koji neće, koji i ne glasaju za sebe jer ih drugi natjeraju da budu kandidati kao što je /kandidat SDS-a Branko/ Blanuša", rekao je Dodik.

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić rekao je da zna šta radi i kuda vodi Republiku Srpsku i da je ona sve jača i ljepša.

"Krećemo iz mog Šamca u još jednu veliku pobjedu", rekao je Minić.

Kampanja za opšte izbore 2026. godine u BiH zvanično je počela danas.

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Tagovi :

SNSD

Milorad Dodik

Izbori 2026

Komentari (9)

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