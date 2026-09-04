Mladićev ljekar otkrio detalje liječenja: Generalu davali fentanil

Za mene najmučniji period je bio posljednjih dva mjeseca otprilike kada je na moje oči ubijen moj otac. Znači, moj lični stav i stav porodice je da je izvršeno ubistvo generala Mladića u Haškom tribunalu, kaže Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića.

Tako je Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, saopštio najmračnije sumnje većine Srba. Ubistvo je, tvrdi Mladić, izvršeno nesavjesnim liječenjem i namjernim davanjem prejakih opijata koji su generala na kraju doveli do smrti. Bivši komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske nije dobio adekvatno liječenje.

„Moj otac je imao dobru njegu u Haškom tribunalu, ali njega i liječenje nisu isto. Vi možete čovjeka da stavite u hotel sa sedam zvjezdica i da mu dajete i najbolju hranu i najbolju njegu, ali ako ga pogrešno liječite, vi ne možete da ga spasite", rekao je Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića.

Riječi Darka Mladića potvrđuje i generalov ljekar. Ognjen Gudelj kaže, Ratko Mladić je ubijen nečinjenjem ljekara i ljekarskog osoblja pritvorske bolnice u Ševeningenu.

„Kada nekome ne mjerite krvni pritisak svakodnevno, a on je kardiološki bolesnik, kada nekome ne vadite laboratorijske analize, pa ne svakodnevno, ali bar na par dana, a on prima toksične lijekove koji se izlučuju preko bubrega, vi ne pratite bubrežnu funkciju, iako je on u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, to je de fakto ubistvo. Ako vi to ne radite mjesec dana, to je smišljeno i promišljeno ubistvo. Ako mu ne dajte lijek za dijabetes, a on je dijabetičar, to je ubistvo. a sve to dobijete temperaturnu listu gdje mu se daje već mjesec dana lijek Fentanil. Advokat i porodica su obaviješteni da dobija pačeve „Fentanila“, a ono što sam iznio iz Haškog tribunala jeste temperaturna lista gdje stoji da je sve vrijeme liječen sublingvalnim dozama „Fentanila“. Fentanil je lijek koji je narkotik, gdje se jedan određen dio njegovih metabolita izlučuje preko bubrega i dovodi do prestanka mokrenja. U tom momentu već general ima kateter, znači bubrezi su stali sa radom i pitanje je dana kada će se njegov život okončati, ne čime, nečinjenjem“, rekao je Ognjen Gudelj, doktor Ratka Mladića.

To je bilo jasno onome ko je želio da vidi. U posljednjim danima generalovog života, njegova odbrana je tražila strogo humanitarno rješenje – uslovno puštanje prema pravilima Mehanizma. Tražili su da se smrtno bolesnom čovjeku omogući da posljednje dane provede pod ljekarskim nadzorom u Srbiji, na svom jeziku i u prisustvu svoje najbliže porodice. To nije bio zahtjev da se oslobodi kazne, već zahtjev za medicinski transfer u bolnicu, uz garancije Republike Srbije i uz bilo koje dodatne uslove koje bi predsjednica Mehanizma smatrala potrebnim. Srbija je sve bila preuzela na sebe, pa tako i rizike.

„Taj zadnji zahtjev za puštanje su, u suštini, podržale i sudije Ori i Nijambe, kao i humanitarni zaključci oba nezavisno medicinska eksperta, koje je predsjednica Mehanizma sama imenovala da joj pomognu u razumijevanju medicinskog stanja. Ti stručnjaci su prepoznali važnost dostojanstva, prisustva porodice, komunikacije na maternjem jeziku i humane njege na kraju života. Odbrana mora posebno da naglasi i pitanje jednakog postupanja. Ovo nije bio zahtjev za nešto što nikada ranije nije bilo odobreno od strane Mehanizma ili Tribunala“, rekao je Dragan Ivetić, advokat Ratka Mladića.

Ipak, sve i jedan zahtjev je odbijen. Srbija je, prije i poslije 20. avgusta, ukupno četiri puta upućivala garancije i dodatna obrazloženja Mehanizmu. Pozivalo se i na Mandela pravila. I danas je ministar pravde Srbije podsjetio da se nikome sudskom presudom ne može oduzeti ljudsko dostojanstvo. Sloboda mu se

može uskratiti, ali ne i dostojanstvo.

„U avgustu mjesecu ove godine Mehanizam dobija od svojih ljekara, ljekara koji su u samom Ševeningenu, koji kažu da je kraj blizu, da su u pitanju dvije nedjelje. Doslovno, oni kažu da se obavijesti porodica da promijeni planove o dolasku, jer je bio kraj da dođu krajem avgusta, početkom septembra, da pomjere i da dođu što prije. To nisu ni izjave odbrane, ni gospodina Darka Mladića, ni moje, to su izjave njih samih iz zatvorske bolnice. Na osnovu toga je porodica zatražila, a Vlada Republike Srbije u potpunosti podržala taj zahtjev o prijevremenom puštanju iz humanitarnih razloga. 20. avgusta je odbijen taj zahtjev", rekao je Nenad Vujić, ministar pravde Srbije.

Kada je generalov sin došao po očeve stvari, među njima nije bilo medicinske dokumentacije, koju je trebalo da predaju porodici. Darko Mladić je obaviješten da, prema njihovoj proceduri, ne mogu da mu daju dokumentaciju, te da će o tome odlučivati doktorica za koju porodica smatra da je izvršila ubistvo. General Ratko Mladić je umro u četvrtak, 27. avgust 2026. godine. Posljednje dane života je proveo iza zatvorskih zidova, lišen porodice i dostojanstva. Oduzeto mu je ono najosnovnije, pravo da kao čovjek dočeka kraj uz svoje najmilije. General je umro, a humanost je umrla mnogo ranije.