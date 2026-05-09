Porodična tragedija: Usmrtio ženu, pa pokušao samoubistvo na sinovom grobu

Teška porodična tragedija potresla je italijanski grad Piaćencu, gdje je u stanu na periferiji pronađena mrtva 55-godišnja Milena Vitanova, porijeklom iz Sjeverne Makedonije.

Istražioci navode da je riječ o brutalnom ubistvu, s obzirom na brojne ubodne rane pronađene na njenom tijelu.

Prema dostupnim informacijama, drama je započela oko 15:30 sati, kada je suprug Hako Vitanov telefonom priznao da je ubio suprugu, a zatim se udaljio s mjesta zločina.

Policija, vatrogasci i hitna pomoć ubrzo su stigli na adresu, ali su vrata bila zaključana, pa su vatrogasci u stan ušli preko balkona. Unutra je zatečeno beživotno tijelo žene u lokvi krvi.

Osumnjičeni Vitanov uhapšen je nekoliko sati kasnije na grobu njihovog sina Metodija, koji je prije šest godina stradao u saobraćajnoj nesreći.

Prema navodima medija, pokušao je sebi presjeći vene, ali je brzom reakcijom policije zbrinut i prevezen u bolnicu pod policijskom pratnjom.

Porodicu su i ranije pratile tragedije. Njihov sin Metodij poginuo je zajedno s rođakom Marijom u nesreći kada se automobil sudario s drvetom i zapalio. U trenutku zločina ostala djeca nisu bila u stanu i nalaze se na sigurnom – navodi "Blic".