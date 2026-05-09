Poruka iz Kremlja: Veoma dug put do rješavanje krize

Tema rješavanja ukrajinskog sukoba suviše je složena, a do postizanja mirovnog sporazuma veoma je dug put, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Jasno je da američka strana žuri, ali tema ukrajinskog rješenja je previše složena. A postizanje dogovora, mirovnog sporazuma, veoma je dug put sa složenim detaljima", rekao je Peskov novinarima.



On je ukazao da isto važi i za rješavanje sukoba sa Iranom.

"Taj proces će za SAD biti pod‌jednako dug i težak kao i rješavanje krize između Rusije i Ukrajine", dodao je Peskov.



Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je ranije da SAD ne žele da troše vrijeme na mirovne napore u vezi sa Ukrajinom koji ne daju rezultate.