Art radar: Između podkasta i filmskog platna

'Art radar' ove nedjelje otkriva šta oblikuje savremenu umjetničku scenu i ko su ljudi koji je pomijeraju.

Upoznaćemo dvojac koji stoji iza podkasta 'Urlaona' i Saru Radusinović, koja će nas provesti kroz svoj filmski svijet i na momenat odvesti do magične Budimpešte.

Format 'Art radar' je emisija koja će vam otkriti ljude koji stvaraju umjetnost i koji se svojim izrazom izdvajaju iz mase. Isto tako, donijeće i sedmični pregled lokalnih i svjetskih aktuelnosti iz oblasti kulture, umjetnosti i pop arta.

Emisiju uređuje Ena Mitrovski, a vodi Milica Marjanović.

Art radar', nedjelja u 20 časova.