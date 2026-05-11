Horor kod Bujanovca: Pijan brutalno zlostavljao suprugu

U selu Lopardince kod Bujanovca, muškarac star 74 godine, pretukao je svoju suprugu i brutalno joj prijetio.
Prema saznanjima, on je vidno pijan suprugu prvo gurnuo, nakon čega je ona pala. Onda joj je prišao, pa pesnicama i šakom, udarao po glavi i tijelu, govoreći joj da će da je zakolje i "glavu nabije na kolac".
Prema nasilnom muškarcu je određeno zadržavanje od 48 sati, izrečene su mu mjere iz zakona o zaštiti od nasilja u porodici, uz sumnju na krivično delo "nasilje u porodici", prenosi Informer.
