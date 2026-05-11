Emanuel Žofre sljedeći visoki predstavnik u BiH?

ATV
11.05.2026 11:43

Емануел Жофре сљедећи високи представник у БиХ?
Foto: Tanjug / AP / VLADIMIR ŠPORČIĆ

Emanuel Žofre ima najviše šanse da bude sljedeći visoki predstavnik u BiH poslije Valentina Incka, saznaje ATV.

Kako saznajemo, priča o tome da Žorfe bude visoki predstavnik u BiH, potekla je u evropskim krugovima, a i SAD bi mogao da ga podrži.

Žorfe, trenutno visoki zvaničnik evropske službe spoljnih poslova je blizak sa otpravnikom poslova Ambasade SAD u BiH Džonom Ginkelom, što mu svakako drastično povećava šanse da dođe u BiH..

OHR

Bosna i Hercegovina

Emanuel Žofre

