Logo
Large banner

Француска осигурала залихе маски за три мјесеца у случају епидемије хантавируса

13.05.2026 21:42

Коментари:

0
Француска осигурала залихе маски за три мјесеца у случају епидемије хантавируса

Влада наводи да би производни капацитет могао достићи и до 3,5 милијарди маски годишње.

Француска влада саопштила је да су њене стратешке резерве маски довољне да покрију период од најмање три мјесеца у случају епидемије, док власти настоје умирити јавност усљед забринутости због хантавируса, пренио је дневни лист „Ле Фигаро“.

Кабинет премијера Себастијена Лекорнија саопштио је да су државне стратешке залихе „довољне да заштите земљу најмање три мјесеца у случају епидемијског таласа“.

Додаје се да залихе премашују циљ постављен након пандемије ковида 19. Према наводима Матигнона, односно кабинета француског премијера, додатне приватне и јавне резерве које посједују болнице, компаније и локалне власти могле би продужити капацитет заштите за још неколико седмица, пише Анадолија.

Власти су навеле и да се домаћи производни капацитет Француске процјењује на између 2,6 и 3,5 милијарди маски годишње, описујући га као довољан за одговор на пандемију сличну ковиду 19.

„Овај капацитет може бити додатно повећан ако буде потребно“, саопштено је из Матигнона.

Саопштење француске владе долази у тренутку када власти покушавају умирити јавност након забринутости повезане са пријављеним случајевима хантавируса, истовремено наглашавајући да у Француској није забиљежено ширење заразе.

Из Матигнона су навели и да је вирус знатно мање заразан од ковида 19, те да је у земљи до сада идентификован само један случај.

Хантавирус је ријетка болест која се најчешће преноси преко заражених глодара или њиховог измета, иако се поједини сојеви могу преносити и међу људима.

Према подацима Свјетске здравствене организације (World Health Organization – WHO), стопа смртности може достићи између 40 и 50 одсто, а болест је посебно опасна за старије особе и људе са постојећим здравственим проблемима.

Подијели:

Тагови :

Француска

маске

залихе

хантавирус

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тужилаштво тражи седам година затвора за Саркозија

Свијет

Тужилаштво тражи седам година затвора за Саркозија

3 ч

0
Ако сутра видите да неко лупа у шерпу, придружите му се: Ово су најважнији обичаји за велики празник

Друштво

Ако сутра видите да неко лупа у шерпу, придружите му се: Ово су најважнији обичаји за велики празник

3 ч

0
Мак коцке чоколадни олач мак десерт рецепт

Друштво

Колач за који вам неће бити потребно брашно: Направите мак коцке за само 30 минута

3 ч

0
Жељка Цвијановић тродневна посјета Америци

Свијет

Цвијановић: Драгоцјена свака прилика да се у западном крилу Бијеле куће објасни ситуација у БиХ

3 ч

0

Више из рубрике

Тужилаштво тражи седам година затвора за Саркозија

Свијет

Тужилаштво тражи седам година затвора за Саркозија

3 ч

0
Жељка Цвијановић тродневна посјета Америци

Свијет

Цвијановић: Драгоцјена свака прилика да се у западном крилу Бијеле куће објасни ситуација у БиХ

3 ч

0
Сјећате ли се шамара Макрона? Откривен разлог, умијешана позната глумица

Свијет

Сјећате ли се шамара Макрона? Откривен разлог, умијешана позната глумица

4 ч

0
Руски предсједник Владимир Путин на Црвеном тргу поводом 81. годишњице Побједе у Другом свјетском рату.

Свијет

Дума усвојила закон: Војска може у друге државе ради заштите Руса

4 ч

0

  • Најновије

23

02

Шта је лијек фентанил?

23

01

Познат узрок смрти Милана Радуловића Лаће

22

55

Запослени у Мети протестују због софтвера за праћење покрета мишем

22

53

Друштвене мреже брује о Дончићу: Појавиле се тврдње о преварама и позиву полицији из породилишта

22

46

Венс: САД воде "веома агресивне" преговоре са Ираном

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner