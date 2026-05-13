Француска осигурала залихе маски за три мјесеца у случају епидемије хантавируса

Влада наводи да би производни капацитет могао достићи и до 3,5 милијарди маски годишње.
Француска влада саопштила је да су њене стратешке резерве маски довољне да покрију период од најмање три мјесеца у случају епидемије, док власти настоје умирити јавност усљед забринутости због хантавируса, пренио је дневни лист „Ле Фигаро“.
Кабинет премијера Себастијена Лекорнија саопштио је да су државне стратешке залихе „довољне да заштите земљу најмање три мјесеца у случају епидемијског таласа“.
Додаје се да залихе премашују циљ постављен након пандемије ковида 19. Према наводима Матигнона, односно кабинета француског премијера, додатне приватне и јавне резерве које посједују болнице, компаније и локалне власти могле би продужити капацитет заштите за још неколико седмица, пише Анадолија.
Власти су навеле и да се домаћи производни капацитет Француске процјењује на између 2,6 и 3,5 милијарди маски годишње, описујући га као довољан за одговор на пандемију сличну ковиду 19.
„Овај капацитет може бити додатно повећан ако буде потребно“, саопштено је из Матигнона.
Саопштење француске владе долази у тренутку када власти покушавају умирити јавност након забринутости повезане са пријављеним случајевима хантавируса, истовремено наглашавајући да у Француској није забиљежено ширење заразе.
Из Матигнона су навели и да је вирус знатно мање заразан од ковида 19, те да је у земљи до сада идентификован само један случај.
Хантавирус је ријетка болест која се најчешће преноси преко заражених глодара или њиховог измета, иако се поједини сојеви могу преносити и међу људима.
Према подацима Свјетске здравствене организације (World Health Organization – WHO), стопа смртности може достићи између 40 и 50 одсто, а болест је посебно опасна за старије особе и људе са постојећим здравственим проблемима.
