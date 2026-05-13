Дума усвојила закон: Војска може у друге државе ради заштите Руса

Руска Државна дума одобрила је у сриједу приједлог закона који предсједнику Руске Федерације омогућава да шаље трупе у иностранство ради заштите руских држављана.
Према овом закону, Москви ће бити законски дозвољено да шаље трупе у иностранство ради заштите руских држављана који су ухапшени, под истрагом, на суђењу или на било који начин злостављани од стране страних држава, међународних судова и организација којима Русија не припада, преноси Политико.
"Западна правда се претворила у репресивну машину за сузбијање одлука које се не слажу са онима које намећу европски званичници. У овим околностима, важно је учинити све да заштитимо наше грађане у иностранству", изјавио је Вјачеслав Володин, предсједник Државне думе Русије.
Владимир Путин има рок од 14 дана да потпише овај приједлог како би он постао закон.
