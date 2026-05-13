Командант израелске војске: Војна кампања на више фронтова није завршена

13.05.2026 18:27

Командант израелске војске Ејал Замир изјавио је да није завршена војна кампања на више фронтова широм Блиског истока, укључујући Иран, Либан, Газу и Западну обалу.

Војска је "спремна да настави борбе ако буде потребно" и остаје у сталној приправности "за одбрану и напад, од Јудеје и Самарије до Техерана", рекао је Замир током посјете Западној обали.

Говорећи о Либану, дан након што је војска саопштила да су израелске трупе прешле ријеку Литани и успоставиле оперативну контролу у тој области, Замир је навео да војска наставља операције у Либану, укључујући област ријеке Литани.

Он је додао да израелске снаге делују "иницијативно и офанзивно" на Западној обали и у Гази, гдје трупе врше свакодневне нападе упркос прекиду ватре који је ступио на снагу у октобру 2025. године, пренијела је Синхуа.

Либанско Министарство здравља саопштило је да је најмање осам људи, укључујући двоје дјеце, убијено у три ваздушна напада Израела на аутомобиле дуж ауто-пута на југу Либана.

Израелска војска у одвојеном саопштењу наводи да је у протекла 24 часа напала више од 40 инфраструктурних локација групе Хезболах, укључујући складишта оружја и војне структуре, широм јужног дијела Либана, преноси Срна.

