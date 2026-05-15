U Sarajevu ispisani grafiti na srpskim radnjama, oglasila se policija

15.05.2026 13:00

Na prostorijama kompanija iz Srbije koje su otvorene u Sarajevu osvanuli su grafiti i prosuta crvena boja, čime je svaka radnja u njihovom vlasništvu obilježena.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo nam je potvrđeno da je ispisivanje grafita okarakterisano je kao krivično d‌jelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti.

"Službenici MUP-a Kantona Sarajevo obavili su uviđaj, o svemu je obaviješten tužilac. Policija nastavlja rad na dokumentovanju i rasvjetljavanju ovog krivičnog d‌jela", izjavila je za ATV portparol MUP-u Kantona Sarajevo Mersiha Novalić.

