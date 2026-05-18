Hoće da zabrane kineske automobile, a sami koriste djelove iz Kine

Dok u SAD traje javna debata o zabrani kineskih automobila, zavisnost Detroita od Kine tiho raste, a prema novim izvještajima situacija je mnogo ozbiljnija nego što većina ljudi misli.

Kako piše Vol Strit Žurnal, koji se poziva na konsultantsku kuću Aliks Partners, više od 60 dobavljača auto-industrije sa sjjedištem u SAD nalazi se u vlasništvu kineskih kompanija. Pored toga, kineske firme imaju vlasničke udela u oko pet odsto od približno 10.000 američkih dobavljača auto-industrije.

Uticaj Kine proteže se i na neka od najpoznatijih američkih vozila. CNBC navodi da Ford Mustang GT koristi manuelne šestostepene mjenjače proizvedene u Kini. Tojota Prius Plug-in Hibrid navodno sadrži oko 15% kineskih komponenti, dok električni Ševrolet Blazer EV i Ekuinoks EV koriste približno 20% delova poreklom iz Kine.

Istovremeno, američki političari iz obe stranke pokušavaju da spriječe kineske proizvođače automobila da ozbiljnije uđu na američko tržište. Predstavnici Džon Mulenar i Debi Dingel nedavno su predstavili zakon koji bi ograničio kineski hardver i softver za povezana vozila zbog zabrinutosti za nacionalnu bezbjednost.

Problem, međutim, nije samo mogućnost da jeftini kineski električni automobili preplave tržište. Političari strahuju da bi Kina mogla da ponovi scenario iz industrije solarnih panela, gde je agresivnim cijenama uz podršku države praktično uništila veliki dio konkurencije.

"Ovdje se radi o budućnosti Amerike. Radi se o budućnosti američkih radnika", izjavila je Dingel.

Ipak, potpuno razdvajanje američke auto-industrije od Kine neće biti ni jednostavno ni brzo. Kompanije kao što je Fuyao već godinama isporučuju stakla velikim proizvođačima automobila u SAD, dok kineski gigant KATL i dalje dominira globalnim tržištem baterija za električna vozila.

Čak su i proizvođači koji javno podržavaju stroža ograničenja i dalje duboko povezani sa kineskim lancima snabdjevanja. General Motors navodno želi da dio dobavljača eliminiše kineske komponente do 2027. godine, dok je Tesla ranije tražila od partnera da izbace kineske djelove iz vozila proizvedenih u SAD, piše B92

Takvi potezi mogu donekle smanjiti zavisnost, ali situacija ostaje veoma komplikovana, posebno jer je Donald Tramp nedavno posjetio Kinu, a pojedini analitičari vjeruju da bi mogao čak i da podrži proizvodnju kineskih automobila na teritoriji SAD. Ako do toga zaista dođe, kineski dobavljači djelova mogli bi postati najmanji problem za američke proizvođače automobila.