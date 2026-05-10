Hitno upozorenje vozačima: Ove gume se povlače sa tržišta, ne vozite dok ih ne zamijenite

10.05.2026 11:39

Poznati proizvođač guma "Goodyear" izdao je hitno upozorenje o povlačenju određenih serija svojih guma iz linije "Eagle F1 SuperSport".

Kako prenosi portal "Productwarning", interne kontrole otkrile su da specifične proizvodne serije ne ispunjavaju zakonske bezbjednosne standarde za ekstremno visoke brzine, što može dovesti do kritičnog gubitka kontrole nad vozilom.

Tehnički kvar odnosi se na strukturalni integritet gume. Postoji opravdana opasnost od deformacije gazećeg sloja ili, u najgorem slučaju, potpunog odvajanja krune gume. Takav scenario pri velikim brzinama direktno uzrokuje nesreće sa teškim posljedicama, zbog čega se vlasnicima savjetuje hitna provjera.

Koji modeli su obuhvaćeni povlačenjem?

Opoziv je fokusiran isključivo na gume proizvedene u određenim sedmicama 2024. i 2025. godine. Riječ je o modelima sa oznakom (Y), koji su dizajnirani za brzine veće od 300 kilometara na čas, zbog čega je besprijekoran sastav materijala od presudne važnosti za bezbjednost.

Vlasnici vozila trebaju na bočnoj strani gume provjeriti dimenziju i DOT kodove. Opozivom su obuhvaćeni sljedeći modeli:

Dimenzija 255/35ZR20 (97Y): Proizvedene u 22. sedmici 2024. te u 36. i 37. sedmici 2025. godine.

DOT kodovi: 1DM5V JACR 2224, 1DM5V JACR 3625, 1DM5V JACR 3725.

Model Eagle F1 SuperSport XL (305/30ZR21 104Y):

DOT kodovi: 1DMKX JD1R 2324, 1DMKX JD1R 3525.

Besplatna zamjena za sporne serije

"Goodyear" naglašava da je dalja upotreba ovih guma, posebno u uslovima brze vožnje, značajan bezbjednosni rizik. Ukoliko se na vozilu pronađu navedeni kodovi, vozači se moraju odmah obratiti svom specijalizovanom trgovcu. Zamjena spornih guma obaviće se potpuno besplatno, a za dodatne informacije dostupna je tehnička služba putem e-pošte na: kundendienst@goodyear.com.

Stručnjaci uz ovaj specifičan opoziv podsjećaju i na opšte pravilo „O-do-U“ (od oktobra do Uskrsa). Naglašavaju da ljetne gume gube svojstva prianjanja već na temperaturama nižim od 7 stepeni Celzijusa, te apeluju na vozače da se pridržavaju zakonskih obaveza o zimskoj opremi kako bi izbjegli kazne i povećali bezbjednost u predstojećim hladnijim danima, prenosi Dnevno.hr.

