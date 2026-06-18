Oglasio se Vico Zeljković: Nestrpljiv sam, ali ostajemo fokusirani

Predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković oglasio se uoči utakmice Bosne i Hercegovine protiv Švajcarske.

Istakao je da sa nestrpljenjem očekuje meč na jednom od najmodernijih stadiona, koji ostavlja snažan utisak.

Naglasio je da ambijent dodatno podiže značaj ovog susreta.

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"Sa nestrpljenjem očekujemo početak utakmice protiv Švajcarske na jednom od najmodernijih stadiona na svijetu, koji zaista ostavlja poseban utisak", rekao je i dodao:

"U našem timu osjeti se mnogo samopouzdanja i pozitivne energije. Nadamo se dobrom rezultatu koji bi nam otvorio vrata naredne runde, ali ostajemo čvrsto na zemlji i fokusirani na ono što nas čeka na terenu. Sretno, momci", stoji u objavi.