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Murinjo: Gasim utakmice na Mundijalu poslije deset minuta

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 12:35

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Мурињо: Гасим утакмице на Мундијалу послије десет минута
Foto: Tanjug / AP

Žoze Murinjo, novi trener Reala, govorio je o aktuelnom Mundijalu.

Portugalski stručnjak je priznao da nije impresioniran utakmicama do sada.

“Moram da budem iskren. Neke utakmice ugasim već poslije deset minuta“, rekao je Murinjo.

Portugalac smatra da je proširenje turnira na 48 reprezentacija uticalo na kvalitet takmičenja.

“Ne sviđa mi se taj osjećaj. Za mene je Svjetsko prvenstvo vrh vrhova. Ovdje nije moguće da gledamo 7:1 ili 5:1. Ovo je Mundijal!“

Ipak, naglasio je da je sa društvene strane turnir i dalje poseban.

“Lijepo je jer čitav svet diše za fudbal“, dodao je Murinjo.

Kao jedinu utakmicu koja ga je zaista oduševila izdvojio je duel Brazila i Maroka.

“Brazil – Maroko je bila sjajna utakmica.“

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Žoze Murinjo

Svjetsko prvenstvo 2026

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