Navijačica Kanade postala hit na internetu: Htjela da uradi meksički talas, pa joj ispao telefon

Autor:ATV redakcija
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Utakmica Kanade i Južne Afrike donijela je zanimljiv trenutak van terena, koji je za kratko vreme postao pravi hit na društvenim mrežama.
Dok je stadionom prolazio čuveni meksički talas, jedna navijačica Kanade ustala je da se pridruži ostalima, ali je u tom trenutku iz ruke ispustila mobilni telefon. U sekundi je shvatila šta se dogodilo, a njena šokirana reakcija završila je u televizijskom prenosu i ubrzo postala viralna.
Snimak se velikom brzinom proširio internetom, a brojni navijači u komentarima našalili su se da će dobro razmisliti prije nego što sljedeći put učestvuju u meksičkom talasu. Mnogi su upravo ovaj momenat nazvali jednim od najsmiješnijih detalja dosadašnjeg Svjetskog prvenstva.
June 28, 2026
Podsjetimo, reprezentacija Kanade prvi je učesnik osmine finala Svjetskog prvenstva nakon što je savladala Južnu Afriku rezultatom 1:0.
(telegraf)
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