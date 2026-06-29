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Ogledalo ga zateklo nespremnog: Halandova reakcija hit na mrežama

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 13:01

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Огледало га затекло неспремног: Халандова реакција хит на мрежама

Erling Haland, reprezentativac Norveške postao je hit na društvenim mrežama, nakon što se umalo zagrcnuo jer ga je uplašio odraz u ogledalu.

Norveški reprezentativac ručao je u jednom restoranu, a kako se može vidjeti na objavljenom video snimku, uživao je u obroku. Do jednog trenutka.

Sladokusni Haland uživao je u svom obroku dok nije skrenuo pogled te se ugledao u ogledalu, koje je stajalo pored njegovog stola.

Njegova reakcija nasmijala je mnoge korisnike na društvenim mrežama.

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Tagovi :

Erling Haland

Norveška

video snimak

fudbaler

reakcija

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