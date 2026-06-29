Ogledalo ga zateklo nespremnog: Halandova reakcija hit na mrežama

Autor:ATV redakcija
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Erling Haland, reprezentativac Norveške postao je hit na društvenim mrežama, nakon što se umalo zagrcnuo jer ga je uplašio odraz u ogledalu.
Norveški reprezentativac ručao je u jednom restoranu, a kako se može vidjeti na objavljenom video snimku, uživao je u obroku. Do jednog trenutka.
Sladokusni Haland uživao je u svom obroku dok nije skrenuo pogled te se ugledao u ogledalu, koje je stajalo pored njegovog stola.
I'm seriously going to die laughing at Haaland. pic.twitter.com/1Wfcbz2qza— Crazy Moments (@Crazymoments01) June 29, 2026
Njegova reakcija nasmijala je mnoge korisnike na društvenim mrežama.
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