Ogledalo ga zateklo nespremnog: Halandova reakcija hit na mrežama

Erling Haland, reprezentativac Norveške postao je hit na društvenim mrežama, nakon što se umalo zagrcnuo jer ga je uplašio odraz u ogledalu.

Norveški reprezentativac ručao je u jednom restoranu, a kako se može vidjeti na objavljenom video snimku, uživao je u obroku. Do jednog trenutka.

Sladokusni Haland uživao je u svom obroku dok nije skrenuo pogled te se ugledao u ogledalu, koje je stajalo pored njegovog stola.

I'm seriously going to die laughing at Haaland. pic.twitter.com/1Wfcbz2qza — Crazy Moments (@Crazymoments01) June 29, 2026

Njegova reakcija nasmijala je mnoge korisnike na društvenim mrežama.