Ukupno 124 broda prošla kroz Ormuski moreuz od 25. juna

Ukupno 124 broda koja prevoze robu prošla su kroz Ormuski moreuz od četvrtka, 25. juna, javio je Si-En-En, pozivajući se na podatke analitičke kompanije "Kpler".

U izvještaju se navodi da je broj brodova uporediv sa brojem plovila koja su dnevno prolazila kroz Ormuski moreuz prije sukoba Irana sa SAD i Izraelom.

Sukob je počeo 28. februara, nakon čega su vlasti Irana odlučile da zatvore Ormuski moreuz.

Vašington i Teheran potpisali su sredinom ovog mjeseca memorandum o razumijevanju kojim se prekidaju sukobi na svim frontovima, prenosi Srna.