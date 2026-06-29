Ukupno 124 broda prošla kroz Ormuski moreuz od 25. juna

Autor:ATV redakcija
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Ukupno 124 broda koja prevoze robu prošla su kroz Ormuski moreuz od četvrtka, 25. juna, javio je Si-En-En, pozivajući se na podatke analitičke kompanije "Kpler".
U izvještaju se navodi da je broj brodova uporediv sa brojem plovila koja su dnevno prolazila kroz Ormuski moreuz prije sukoba Irana sa SAD i Izraelom.
Sukob je počeo 28. februara, nakon čega su vlasti Irana odlučile da zatvore Ormuski moreuz.
Vašington i Teheran potpisali su sredinom ovog mjeseca memorandum o razumijevanju kojim se prekidaju sukobi na svim frontovima, prenosi Srna.
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