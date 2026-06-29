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Ukupno 124 broda prošla kroz Ormuski moreuz od 25. juna

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 13:32

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Танкери за нафту усидрени су у Ормуском мореузу код Бандар Абаса, Иран, субота, 2. мај 2026.
Foto: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Ukupno 124 broda koja prevoze robu prošla su kroz Ormuski moreuz od četvrtka, 25. juna, javio je Si-En-En, pozivajući se na podatke analitičke kompanije "Kpler".

U izvještaju se navodi da je broj brodova uporediv sa brojem plovila koja su dnevno prolazila kroz Ormuski moreuz prije sukoba Irana sa SAD i Izraelom.

Sukob je počeo 28. februara, nakon čega su vlasti Irana odlučile da zatvore Ormuski moreuz.

Vašington i Teheran potpisali su sredinom ovog mjeseca memorandum o razumijevanju kojim se prekidaju sukobi na svim frontovima, prenosi Srna.

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Ormuski moreuz

brodovi

tanker

Amerika

Iran

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