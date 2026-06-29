Ruska spoljna obavještajna služba (SVR) danas je optužila ukrajinske vlasti za učešće u tranzitu droge iz Latinske Amerike u Evropu, tvrdeći da Kijev dopušta tu trgovinu u zamjenu za novac i druge usluge.

Prema tvrdnjama SVR-a, ukrajinske bezbjednosne agencije svjesno omogućavaju trgovinu drogom kroz zemlju kako bi obezbijedile dodatne izvore prihoda zbog nedovoljne finansijske podrške zapadnih saveznika. Ruska obavještajna služba takođe tvrdi da latinoamerički narko-karteli zauzvrat pomažu Ukrajini u regrutovanju stranih plaćenika za njene oružane snage.

„Ukrajina novi koridor za fentanil“

U saopštenju se navodi da kriminalne grupe iz Latinske Amerike nastoje da prošire isporuku narkotika, uključujući fentanil, na evropsko tržište zbog pojačane borbe protiv droge u SAD.

„Ukrajinu vide kao siguran koridor za pristup evropskom tržištu, s obzirom na nedostatak odgovarajuće granične i carinske kontrole u zemlji“, ističe SVR.

SVR je saopštio da luke u Odeskoj oblasti postaju „glavna pretovarna baza na tranzitnoj ruti droge prema Evropi preko Poljske, Moldavije i Rumunije“.

Ruska služba tvrdi i da kartele zanima pristup ukrajinskom crnom tržištu oružja.

„Latinoameričke narko-kartele zanima i pristup ukrajinskom crnom tržištu oružja“, zaključuje se u saopštenju.

Ukrajina se zasad nije oglasila o ovim optužbama.