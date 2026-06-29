Komunisti ostaju na čelu Graca

Komunistička partija Austrije ponovo je pobijedila na izborima u Gracu i dodatno ojačala poziciju u drugom najvećem gradu Austrije. Gradonačelnica Elke Kar ima velike šanse da ostane na čelu grada.

Komunistička partija Austrije (KPÖ) ponovo je pobijedila na izborima u Gracu i dodatno ojačala poziciju u drugom najvećem gradu Austrije.

Prema preliminarnim rezultatima, KPÖ gradonačelnice Elke Kar osvojila je 35,8 odsto glasova, što je za oko sedam procentnih poena više nego na izborima 2021. godine. Na drugom mjestu je Narodna partija Austrije (ÖVP) sa 25,2 odsto glasova, dok su Zeleni osvojili 15 odsto. Slobodarska partija Austrije (FPÖ) je na 12 odsto, a Socijaldemokratska partija Austrije (SPÖ) pala je na 5,6 odsto.

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Ovo je drugi uzastopni izborni trijumf komunista u Gracu. KPÖ je 2021. godine iznenadila austrijsku političku javnost kada je preuzela vlast od ÖVP-a, stranke koja je godinama davala gradonačelnika ovog grada.

Iako naziv stranke na prvi pogled zvuči kao politička senzacija, uspjeh KPÖ-a u Gracu već godinama se objašnjava snažnim lokalnim radom, temama pristupačnog stanovanja, infrastrukture i bliskosti sa građanima. Elke Kar je upravo na tome izgradila politički profil koji se teško uklapa u klasične stranačke obrasce.

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Prema projekciji mandata, KPÖ bi u gradskom vijeću trebalo da ima 18 mandata, tri više nego do sada. Dosadašnja koalicija KPÖ-a, Zelenih i SPÖ-a ima komotnu većinu od 27 mandata u vijeću koje broji 48 odbornika, dok bi KPÖ i Zeleni sami imali tijesnu većinu.

Rezultat izbora u Gracu posebno je zanimljiv jer odudara od širih političkih trendova u Austriji, gdje desničarska FPÖ na saveznom nivou već duže vrijeme stoji veoma visoko u anketama. Grac je, međutim, ponovo pokazao da na lokalnim izborima presudnu ulogu mogu imati prepoznatljivi kandidati i rad na terenu, a ne samo stranačka etiketa.