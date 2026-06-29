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U Hrvatskoj preminulo dijete, tužilaštvo traži obdukciju

29.06.2026 10:44

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У Хрватској преминуло дијете, тужилаштво тражи обдукцију

Policija je jutros oko 6.05 sati zaprimila dojavu hitne medicinske pomoći da je na području Buzeta (Hrvatska) potrebna ljekarska pomoć djetetu.

Uprkos naporima zdravstvenih radnika, dijete je preminulo te će se po nalogu nadležnog državnog tužilaštva obaviti obdukcija radi utvrđivanja tačnog uzorka smrti.

Policijski službenici nastavljaju utvrđivati okolnosti događaja.

(Istrain)

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preminulo dijete

Hrvatska

Buzeta

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