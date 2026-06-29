Majka i njen 18 dana star sin izvučeni iz ruševina: "To me je motivisalo da ostanem budna"

Majka koja je izvučena iz ruševina svoje uništene kuće u Venecueli sa svojom 18-dnevno starom bebom ispričala je za BBC kako joj je sin pomogao da preživi razorni zemljotres.

Dajana Patino je rekla da joj je sin Huan David dao „motivaciju da ostane budna i smirena“. „Dok god je bio živ, znala sam da ću preživjeti. S vremena na vrijeme bih mu dodirnula nos da provjerim da li još diše“, rekla je.

Snimak spasavanja postao je viralan, a mali Huan David postao je simbol nade u Venecueli, koju su pogodila dva snažna zemljotresa u kojima je poginulo najmanje 1.450 ljudi. Desetine hiljada ljudi se i dalje vode kao nestali u onome što je privremeni predsjednik opisao kao „najbrutalniju prirodnu katastrofu“ u istoriji zemlje.

„Prignječio me je namještaj“

Potraga za preživjelima se nastavlja, ali nade da će se pronaći još ljudi blijede iz dana u dan. U klinici u glavnom gradu Karakasu, Dajana je opisala dramatične sate koje je provela pod ruševinama, držeći sina i moleći se da budu spaseni.

Prala je sudove u svom stanu na osmom spratu u priobalnom regionu La Gvaira kada se dogodio zemljotres. Odmah je potrčala do sina, misleći da je u pitanju „blagi potres“.

„Osjećala sam se kao da letim. Poslije toga, osjećala sam se kao da tonem u vodu i zemlju, a onda sam pala u jamu gdje sam bila zarobljena. Ne znam kako nisam ispustila bebu jer sam se osjećala kao da letim. Bila sam prikovana namještajem“, rekla je.

#Internacional || 🇻🇪 En medio de la tragedia, también hay esperanza



Un bebé de apenas 18 días de nacido fue rescatado con vida en Playa Grande, La Guaira, tras el devastador terremoto que sacudió Venezuela. #CBTelevisión pic.twitter.com/w2QFCEcw6I — CB Televisión (@cb_television) June 27, 2026

U panici je počela da vrišti, ali je ubrzo shvatila da je niko ne može čuti. „Rekla sam sebi da neću trošiti energiju, vrištaću kada bude potrebno, kada čujem glasove ili korake u blizini“, istakla je.

Čula je kako je brat zove po imenu

Dodala je da ne zna kako je ostala tako mirna, iako joj je leva noga bila zarobljena ispod betona, a glava pritisnuta uz stenu. Rekla je da je pronašla nadu kada je osetila Bibliju ispod sebe. „Tu je počelo moje putovanje preživljavanja“, rekla je.

U mraku ruševina, ugledala je „tačku svjetlosti koja je ličila na mjesec“. Spašena je nakon što je čula brata kako je zove. „Rekla sam sebi da je ovo moja jedina šansa. Vikala sam iz sve snage, vrištala sam: 'Ovdje sam'. Rekao je: 'Pronašao sam te i obećavam da neću otići dok te ne izvučem'“, prisetila se.

Uslijedila je zahtjevna akcija spasavanja, kojom su majka i dijete izvučeni iz ruševina u četvrtak uveče. Dajana je zadobila povrede obje noge, dok je njen sin prošao sa lakšim povredama.

Porodična kuća je uništena

Njen muž Gerson se vraćao kući i parkirao auto kada je došlo do zemljotresa. Uspio je da preskoči ogradu i pobjegne. Kada je vidio šta je ostalo od njihove zgrade, pomislio je na najgore. Trenutak kada su mu žena i dijete spaseni opisao je kao „čudo“.

Na snimku spasavanja, Gerson se vidi kako zatvara oči i podiže glavu ka nebu dok drži sina u naručju, savladan emocijama. „Bilo je neopisivo. Mislio sam da su mrtvi. A kada sam video sina, osetio sam se kao da sam se ponovo rodio. Nisam mogao da vjerujem, osetio sam kako mi se život vraća“, rekao je za Bi-Bi-Si.

Porodični dom je uništen, kao i sva njihova imovina, a porodica je ostala bez svog psa, koji se još uvijek vodi kao nestao, ali kažu da će „početi ispočetka“. „Izgubili smo skoro sve, ali evo nas, obnovićemo sve što smo izgubili“, objavio je Gerson.

(indeks)