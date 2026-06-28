Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli premašio 1.450

Autor:ATV redakcija
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Broj poginulih u Venecueli u dva snažna zemljotresa porastao je na 1.450, saopštio je predsjednik parlamenta Horhe Rodrigez.
Zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihteru pogodili su 25. juna Venecuelu za manje od jednu minutu. Najteže je pogođen glavni grad Karakas i njegova okolina.
Privremeni predsjednik Delsi Rodrigez proglasila je vanredno stanje i pozvala građane da napuste oštećene objekte zbog opasnosti od naknadnih potresa.
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