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Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli premašio 1.450

Autor:

ATV redakcija
28.06.2026 20:10

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Венецуела земљотрес срушене зграде жена са лопатом
Foto: Tanjug/AP Photo/Matias Delacroix

Broj poginulih u Venecueli u dva snažna zemljotresa porastao je na 1.450, saopštio je predsjednik parlamenta Horhe Rodrigez.

Zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihteru pogodili su 25. juna Venecuelu za manje od jednu minutu. Najteže je pogođen glavni grad Karakas i njegova okolina.

Privremeni predsjednik Delsi Rodrigez proglasila je vanredno stanje i pozvala građane da napuste oštećene objekte zbog opasnosti od naknadnih potresa.

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Zemljotres Venecuela

Horhe Rodrigez

stradali u zemljotresu

Rihterova skala

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