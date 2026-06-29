Dramatični snimci iz Kine nakon snažnog zemljotresa

Trinaest osoba lakše je povređeno u zemljotresu jačine 5,5 stepeni po Rihterovoj skali koji je pogodio okrug Gaosjan u gradu Jibin u jugozapadnoj kineskoj provinciji Sečuan, saopštile su danas lokalne vlasti.

Povređeni su zbrinuti u bolnicama, dok je 196 stanovnika evakuisano i privremeno premješteno, prenela je Sinhua.

Zemljotres se dogodio jutros u 00.12 časova po lokalnom vremenu, a epicentar je bio na dubini od oko šest kilometara, naveo je Kineski centar za mrežu zemljotresa.

Lokalni štab za vanredne situacije je saopštio da su spasilačke i sanacione operacije organizovane i da su u toku.

Kineska administracija za zemljotrese pokrenula je hitni odgovor trećeg nivoa nakon potresa.

Na društvenim mrežama kruže snimci zemljotresa gdje stvari padaju u prodavnici.

(telegraf)