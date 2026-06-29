Dramatični snimci iz Kine nakon snažnog zemljotresa

Autor:ATV redakcija
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Trinaest osoba lakše je povređeno u zemljotresu jačine 5,5 stepeni po Rihterovoj skali koji je pogodio okrug Gaosjan u gradu Jibin u jugozapadnoj kineskoj provinciji Sečuan, saopštile su danas lokalne vlasti.
Povređeni su zbrinuti u bolnicama, dok je 196 stanovnika evakuisano i privremeno premješteno, prenela je Sinhua.
Zemljotres se dogodio jutros u 00.12 časova po lokalnom vremenu, a epicentar je bio na dubini od oko šest kilometara, naveo je Kineski centar za mrežu zemljotresa.
Surveillance cameras show moment the M5.5 #earthquake hit #Yibin, SW China’s #Sichuan Province https://t.co/4m2rAM0fpA pic.twitter.com/3LkIYvty0d— ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) June 29, 2026
Lokalni štab za vanredne situacije je saopštio da su spasilačke i sanacione operacije organizovane i da su u toku.
Kineska administracija za zemljotrese pokrenula je hitni odgovor trećeg nivoa nakon potresa.
Na društvenim mrežama kruže snimci zemljotresa gdje stvari padaju u prodavnici.
(telegraf)
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