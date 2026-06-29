Francuska smanjila proizvodnju nuklearne energije za 4,1 gigavat

Nuklearni auto-put ili količina električne energije koju elektrana proizvodi privremeno je u Francuskoj, zbog toplotnog talasa, smanjen za oko 4,1 gigavat, odnosno sedam odsto ukupne potražnje.

Blok Golfech 2 na rijeci Garoni je privremeno isključen sa mreže zbog velikih vrućina, pokazuju podaci mrežnog operatera RTE i francuske elektroprivrede (EDF).

Nuklearne elektrane su projektovane da rade na ekstremno visokim spoljnim temperaturama i vrelina ne utiče na njihovu funkcionalnu bezbjednost, a problem koji se javlja tokom ljeta je isključivo pitanje termalnog opterećenja rijeka, prenosi portal Nuklearna perspektiva.

Nuklearke koje koriste takozvani otvoreni sistem hlađenja uzimaju vodu iz rijeke, koriste je za hlađenje kondenzatora i potom je vraćaju nazad u riječni tok, blago zagrijanu, obično za nekoliko stepeni.

Kada su spoljne temperature ekstremne, kao što je zabilježeno ovih dana kada su temperature u Francuskoj prešle 44 stepeni celzijusa, same rijeke se prirodno zagriju.

Kako je navedeno, francuski ekološki propisi striktno ograničavaju maksimalnu dozvolu temperaturu riječne vode nizvodno od elektrane, što je za Garonu oko 28 stepeni celzijusa, kako bi se zaštitio živi svijet, prije svega ribe i riječna flora.

Kada rijeka sama po sebi dostigne tu kritičnu tačku, EDF je zakonski obavezan da smanji snagu reaktora ili ga potpuno zaustavi, kako vraćena voda ne bi dodatno podigla temperaturu rijeke i ugrozila biosferu.

Reaktori se ne gase zato što "ne mogu da rade" već da bi se spriječilo pregrijavanje rijeka.

Ovo sezonsko ograničenje nije univerzalna mana nuklearne tehnologije već specifičnost lokacije i izabranog sistema hlađenja, prenosi Tan‌jug.