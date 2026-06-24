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Srušen najpoznatiji zagrebački neboder

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 19:48

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Вјесник Загреб
Foto: Tanjug/AP/LANA SLIVAR DOMINIĆ

Nekadašnji simbol hrvatskog novinarstva i jedan od najprepoznatljivijih zagrebačkih simbola, Vjesnikov neboder na raskrsnici Savske ceste i Slavonske avenije, srušen je danas, 24. juna.

Vjesnikov neboder izgorio je u požaru u novembru 2025. godine, a Optužno vijeće Opštinskog krivičnog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv dvojice osamnaestogodišnjaka koji se terete za podmetanje požara.

Optuženi mladići

Optužnica protiv dvojice mladića podignuta je u februaru ove godine, a njima se na teret stavlja teško krivično d‌jelo protiv opšte bezbjednosti.

Prema navodima tužilaštva, oni su 17. novembra 2025. godine zajedno i po prethodnom dogovoru izazvali požar u zgradi.

Вјесник-Загреб-27112025

Region

Potvrđena optužnica za podmetanje požara u zgradi ''Vjesnika''

Prema optužnici, jedan od optuženih zapalio je kartonsku kutiju ispunjenu papirom, dok je drugi zapalio papir iz kutije i potom ga vratio nazad, što je dovelo do brzog širenja vatre.

Požar je zahvatio više spratova i potpuno uništio zgradu, uz veliku materijalnu štetu.

Policija je ranije saopštila da su dvojica mladića te večeri preskočila ogradu kompleksa, ušla u zgradu i na 15. spratu izazvala požar. Sa njima je navodno bilo još troje maloljetnika koji imaju status svjedoka, prenosi Indeks.

вјесников небодер
vjesnikov neboder

U okviru istrage sprovedeno je i telekomunikaciono vještačenje koje obuhvata gotovo 6.000 stranica komunikacije između optuženih i drugih tinejdžera koji su te večeri bili u Vjesniku.

Prema pisanju medija, jedan od optuženih raspitivao se kako da dobije državljanstvo Bosne i Hercegovine, zbog čega tužilaštvo smatra da je namjeravao da izbjegne krivični progon.

Planovi

Kada je riječ o budućnosti atraktivne lokacije na južnom ulazu u Zagreb, hrvatska Vlada planira da otkupi preostale vlasničke ud‌jele i na tom prostoru izgradi novi kompleks za smještaj državnih institucija koje trenutno koriste iznajmljene prostore.

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Zagreb

požar

rušenje

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