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Dvije žene i četvoro djece ostali zarobljeni na jedrilici između stijena: Drama u Crnoj Gori

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ATV redakcija
24.06.2026 12:49

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Сликовит поглед на улцињску обалу са стјеновитим обалама и кућама на обронцима брда.
Foto: Igor Meghega/Pexels

Spasilačka jedinica Uprave pomorske sigurnosti tokom protekle noći bezbjedno je evakuisala šestočlanu grupu turista, dvije žene i četvoro djece, čije se plovilo zaglavilo među stijenama kod Čanja.

Akcija je pokrenuta odmah po dojavi, poslije ponoći. Građanin sa obale obavijestio je nadležne da se plovilo s odraslima i djecom zaglavilo uz stijene, nakon čega je iz Bara bez odlaganja upućeno spasilačko plovilo SAR-1. Izuzetno zahtjevna akcija s obzirom da je jak vetar, koji je dodatno otežavao prilaz i evakuaciju u noćnim uslovima, spasioci su prvo, dvoje po dvoje, na sigurno izvukli četvoro djece uzrasta od 11 do 14 godina, a potom i dvije odrasle osobe, od kojih jedna nije znala da pliva – potvrđeno je za RINU u UPSUL.

Dodaju da su sve osobe po dolasku na plažu predate ekipi Hitne medicinske pomoći, koja je već čekala na obali. Spašena lica su nepovrijeđena, osim što su djeca bila promrzla i zbrinuta termofolijama koje su im spasioci obezbijedili.

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Ranije iste večeri, spasilački tim Uprave bio je angažovan i na još jednom zadatku, jedrilica sa dva člana posade, koja je zbog kvara na propeleru ostala bez pogona, bezbjedno je od strane tegljača dotegljena u luku Bar.

– Ovi slučajevi pokazuju koliko znači brza reakcija i građana i službi. Da poziv nije stigao na vrijeme, ishod je u ovakvim uslovima mogao biti sasvim drugačiji. Upravo zato Uprava pomorske sigurnosti poziva sve da, čim primete plovilo ili osobu u nevolji na moru, bez oklevanja pozovu broj 129. Svaki minut je važan, a brza dojava spasilačkim timovima daje dragoceno vreme da stignu i pomognu – ističu u UPSUL, a prenosi Telegraf.

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Crna Gora

jedrilica

nezgoda

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