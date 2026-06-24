Tragedija u Srpskoj: Jedno poginulo u prevrtanju traktora

Jedna osoba poginula je juče na planini Lisina, kod Mrkonjić Grada, prilikom prevrtanja traktora, saopšteno je iz Policije.

Nesreća se desila oko 15,25 časova prilikom sječe stabala, a u nesreći stradala osoba iz Šipova A.K.

"Uviđaj na licu mjesta izvršili su policijski službenici Policijske stanice Šipovo uz saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se preduzmu sve mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja", saopšteno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad

O događaju je obaviješten i dežurni inspektor Republičke uprave za inspekcijske poslove.