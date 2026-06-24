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Oglasio se UKC RS o udesu kod Čelinca

Autor:

ATV redakcija
24.06.2026 10:52

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Огласио се УКЦ РС о удесу код Челинца
Foto: ATV

U Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (UKC) juče su 23. juna, nakon saobraćajne nezgode u Čelincu, primljene tri osobe, od kojih su dvije operisane, potvrđeno je iz najveće zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj.

Navode da se trenutno nalaze na liječenju u Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju.

"Jedan pacijent je, nakon obavljenih dijagnostičkih pretraga, otpušten uz terapijske preporuke, dok su dva pacijenta hospitalizovana u Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju. Podvrgnuti su operativnim zahvatima i za sada su stabilnog zdravstvenog stanja", saopštili su iz UKC-a Republike Srpske za "Nezavisne novine".

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Oglasila se policija o nesreći kod Čelinca: Četvoro prevezeno na UKC

Podsjećamo, četiri osobe povrijeđene su juče u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u mjestu Gornji Čelinac, na magistralnom putu Čelinac – Kotor Varoš.

U udesu su učestvovala dva putnička i jedno teretno vozilo.

/Nezavisne novine/

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UKC Republike Srpske

Čelinac

Saobraćajna nezgoda

udes

Kotor Varoš

povrijeđeni

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