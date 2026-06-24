Oglasio se UKC RS o udesu kod Čelinca

Autor:ATV redakcija
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U Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (UKC) juče su 23. juna, nakon saobraćajne nezgode u Čelincu, primljene tri osobe, od kojih su dvije operisane, potvrđeno je iz najveće zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj.
Navode da se trenutno nalaze na liječenju u Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju.
"Jedan pacijent je, nakon obavljenih dijagnostičkih pretraga, otpušten uz terapijske preporuke, dok su dva pacijenta hospitalizovana u Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju. Podvrgnuti su operativnim zahvatima i za sada su stabilnog zdravstvenog stanja", saopštili su iz UKC-a Republike Srpske za "Nezavisne novine".
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Podsjećamo, četiri osobe povrijeđene su juče u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u mjestu Gornji Čelinac, na magistralnom putu Čelinac – Kotor Varoš.
U udesu su učestvovala dva putnička i jedno teretno vozilo.
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