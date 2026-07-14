U Srpskoj ponovo u rastu cijene goriva

Nije dugo trajao optimizam snižavanja cijena goriva na benzinskim pumpama u Srpskoj. Cijena nafte porasla je na više od 86 dolara po barelu nakon novog rasplamsavanja sukoba između SAD i Irana, tako da nove cijene možemo očekivati i u Srpskoj.

Trenutna cijena najtraženijeg derivata euro dizela iznosi u prosjeku od 2,79 do 2,85 maraka. Fokus je obezbjeđivanje količina, a cijene se uklapaju kao i u ostatku regiona, jasni su naftaši.

"Današnje cijene za sutrašnji utovar kada uračunamo trošak prevoza, ulazne cijene distributerima su više od trenutnih prodajnih cijena, to nam govori da nažalost u narednim danima možemo očekivati dodatni rast derivata, budući da su kotacije juče znatno rasle i danas je nastavljen rast tako da nažalost realno je već u narednim danima očekivati cijene preko 3KM", rekao je Đorđe Savić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske.

Zakonom je propisana kazna od 8.000KM za pravno lice, 4.000KM za odgovorno lice u pravnom licu i 5.000KM za preduzetnika ukoliko se u formiranju cijena ne pridržavaju propisanih marži.

"Inspektori će i danje u fokusu svog djelovanja imati formiranje cijena tečnih naftnih goriva, kako u veleprodaji tako i u maloprodaji, podsjetiću da su trgovci dužni da se pridržavaju marži koje je Vlada Republike Srpske utvrdila svojom odlukom, a sve u cilju zaštite ekonomski interesa građana i životnog standarda građana", rekla je Dušanka Nikolić, portparol Inspektorata Republike Srpske.

Građani nezadovoljni - novo poskupljenje je i novi udarac na kućni budžet.

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"Luda kuća, luda kuća, ne prate tržište, ne prate ništa, nego po svom hiru, ali ne vlast, nego oni ispod vlasti, oni koji imaju gorivo, oni rade šta hoće", kažu građani.

"Što se tiče cijene stvarno je preskupo, u odnosu na naša primanja", dodaju građani.

Ovo je jedna neozbiljna lutrija, jasan je Ljuboja, kako kaže potreban je novi geostrateški i geopolitički balans koji će odrediti cijenu energenata. U svijetu više ne postoji slobodna trgovina i slobodno tržište, niti slobodna plovidba međunarodnim vodama, mnoge norme slobodne trgovine i međunarodnog prava više ne važe.

"Koliko će to trajati, moje lično mišljenje je da će to potrajati, da jednostavno pojedine interesne grupe zaista koriste ovu situaciju i da će insistirati na nestabilnosti koja će da kažem vjerovatno prenijeti na 2027. godinu, a neke prognoze i procjene koje sam slušao da prestankom rata u zalivu da će doći do vraćanja cijena energenata na prethodni nivo nije realno", rekao je Aleksandar Ljuboja, ekonomista.

Od berzi do benzinskih pumpi put je kratak, a račun na kraju uvijek stiže građanima. Jer kada raste cijena goriva, rijetko šta ostaje iste cijene.