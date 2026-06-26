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Oprez: Na većini banjalučkih kupališta voda nije bezbjedna

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 09:18

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Врбас
Foto: ATV

Voda na kupalištima "Naša plaža", "Abacija", "Zelena" u Obilićevu, "Žuti most" u Vrbanji i "Zeleni vir" nije mikrobiološki ispravna, pokazali su rezultati ispitivanja koje su sproveli gradska Zdravstvena inspekcija i Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

Zdravstvena inspekcija Od‌jeljenja za inspekcijske poslove, u saradnji sa radnicima Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, uzela je uzorke vode na sedam kupališta na rijekama Vrbas, Vrbanja i Suturlija kako bi provjerila njihov mikrobiološki kvalitet uoči ljetne sezone.

"Na rijeci Vrbas uzorci su uzeti na kupalištima "Slap" u Novoseliji, "Vrućica" i "Naša plaža" u Srpskim Toplicama, te "Abacija" i "Zelena" u Obilićevu. Na rijeci Vrbanji uzorkovana je voda na kupalištima "Žuti most" u naselju Vrbanja i "Zeleni vir", dok je na rijeci Suturliji uzorak uzet na istoimenom kupalištu u Srpskim Toplicama", kazali su iz Gradske uprave.

Samo tri kupališta ispravna

Dodaju da je prema rezultatima ispitivanja i mišljenju Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, mikrobiološki ispravna voda utvrđena je na kupalištima "Slap" u Novoseliji, "Vrućica" u Srpskim Toplicama i "Suturlija".

"S druge strane, uzorci sa kupališta "Naša plaža", "Abacija", "Zelena", "Žuti most" i "Zeleni vir" nisu mikrobiološki ispravni, zbog čega se voda na tim lokacijama ne može smatrati bezbjednom za kupanje, plivanje, sportove na vodi i rekreaciju", naveli su oni.

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Ispitivanje kvaliteta vode na rijekama nije zakonska obaveza, ali da se ono svake godine sprovodi zbog velikog interesovanja građana, navode iz Gradske uprave.

Naglašavaju da se radi o otvorenim vodotocima koji nisu registrovani kao zvanična kupališta, zbog čega za njih ne postoje propisani uslovi rada niti stalni nadzor, zbog toga građani vodu koriste isključivo na sopstvenu odgovornost.

Dodaju i da su ranijih godina građani o rezultatima bili obavještavani putem upozoravajućih metalnih i PVC tabli postavljenih na kupalištima, ali je od te prakse odustalo nakon što su nepoznata lica više puta uklanjala i uništavala postavljena upozorenja.

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Vrbas

kupanje

Banjaluka

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske

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