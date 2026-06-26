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Додик осудио паљење заставе: Мржња према Србима почела се манифестовати ван вербалних оквира

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 15:31

Коментари:

5
Милорад Додик ЛИДЕР снсд-А
Фото: ATV

Предсједник СНСД-а Милорад Додик коментаришући паљење заставе Републике Српске каже да се мржња и нетрпељивост према Србима и Српској, која се свакодневно пласира од стране политичара из Сарајева, почела манифестовати и ван вербалних оквира.

"Паљење заставе Републике Српске директан је производ такве политике. Мржња се увијек враћа као бумеранг. Застава Републике Српске је легална и у складу с Уставом. Паљење такве заставе је тешко кривично дјело", каже Додик.

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Он осуђује овај вандалски чин и тражи од органа ФБиХ да идентификује и казни починиоце.

"Од органа Републике Српске тражим да се виновницима овог гнуснoг дјела забрани боравак на територији Републике Српске. Подржавам иницијативу Саве Минића да се трајно забрани истицање и употреба ратнохушкачке заставе тзв. Армије БиХ јер је она понижавајућа за српски народ. Очекујем да ће Народна скупштина Републике Српске усвојити измјене Кривичног закона којима ће се употреба нелегитимне заставе квалификовати као кривично дјело", поручио је Додик на Иксу.

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Тагови :

Застава Републике Српске

паљење

Милорад Додик

реакција

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