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Минић: Згрожен сам снимком паљења заставе Републике Српске

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 13:39

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Згрожен сам снимком паљења заставе Републике Српске и узвицима који буде болна сјећања на монструозне муџехединске злочине над Србима, истакао је премијер Републике Српске Саво Минић.

"Оволика мржња никоме не доноси добро, посебно не онима који инсистирају останак Срба у државној заједници званој БиХ. Заставу Републике Српске, која је увијек била на страни правде и истине, није оспорио чак ни Уставни суд БиХ који је деценијама радио искључиво против мог народа. Република Српска неће враћати мржњом али хоћемо наставити процес доношења законског рјешења којим ће бити забрањена ратна застава тзв. Армије БиХ, као симбола који код многих буди болна сјећања и продубљује подјеле", истакао је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.

застава Српске

БиХ

Скандал! Скинули заставу Српске са јарбола, па је запалили

Подсјећамо, на друштвеним мрежама појавио се видеоснимак на којем се види како група хулигана скида са јарбола и потом пали заставу Републике Српске, уз повике "Алаху екбер" и псовке.

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Тагови :

Саво Минић

Застава Републике Српске

снимак

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